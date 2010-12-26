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۵ دی ۱۳۸۹، ۲۱:۵۰

منابع عراقی فاش کردند:

یکی از سرکردگان رژیم بعثی سابق در عربستان به سر می برد

یکی از سرکردگان رژیم بعثی سابق در عربستان به سر می برد

منابع عراقی فاش کردند عبدالباقی السعدون یکی از سرکردگان رژیم بعثی سابق عراق در حال حاضر در خاک عربستان به سر می برد و به طور مستمر تروریستها حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الرای العام، این منابع افزودند : این مقام رژیم بعثی سابق عراق مورد حمایت عربستان قرار دارد و غالبا برای حمایت از عملیات تروریستی و نظارت بر آن وارد عراق می شود.

این منابع خاطر نشان کردند : حضور السعدون در خاک عربستان با دخالت خواهرش صورت گرفته است که تابعیت سعودی را دارد و از مدتها پیش به خاطر ازدواج با یک نیروی اطلاعاتی عربستان در این کشور زندگی می کند.

به گفته این منابع، اطلاعاتی در دست است که تحرکات السعدون را در منطقه جبل حمرین در استان دیاله پیش از تسلط نیروهای امنیتی بر آن منطقه تایید می کند.

کد مطلب 1218237

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