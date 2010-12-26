یکی از سرکردگان رژیم بعثی سابق در عربستان به سر می برد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الرای العام، این منابع افزودند : این مقام رژیم بعثی سابق عراق مورد حمایت عربستان قرار دارد و غالبا برای حمایت از عملیات تروریستی و نظارت بر آن وارد عراق می شود.



این منابع خاطر نشان کردند : حضور السعدون در خاک عربستان با دخالت خواهرش صورت گرفته است که تابعیت سعودی را دارد و از مدتها پیش به خاطر ازدواج با یک نیروی اطلاعاتی عربستان در این کشور زندگی می کند.



به گفته این منابع، اطلاعاتی در دست است که تحرکات السعدون را در منطقه جبل حمرین در استان دیاله پیش از تسلط نیروهای امنیتی بر آن منطقه تایید می کند.