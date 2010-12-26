میزان طلاق در اصفهان افزایش داشته است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، مجتبی یکتامنش یکشنبه در جمع خبرنگاران استان اصفهان با اشاره به اینکه میزان بروز طلاق در استان اصفهان افزایش یافته است، افزود: میزان طلاقهای ثبت شده در هشت ماه نخست سال جاری در اصفهان پنج هزار و 242 مورد بوده است که در مقایسه با سال گذشته افزایش را نشان می‌دهد.

وی همچنین به میزان ازدواجهای ثبت شده در اداره کل ثبت احوال استان اصفهان اشاره کرد و اظهار داشت: در هشت ماه گذشته از سال جاری 36 هزار و 857 ازدواج در استان اصفهان به ثبت رسیده است.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به کاهش این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، بیان کرد: در هشت ماهه نخست سال 88، 37 هزار و 29 مورد ازدواج در استان اصفهان به ثبت رسیده است که این میزان در مقایسه با سال گذشته نیم درصد کاهش را نشان می‌دهد.

روزانه چهار نفر در اصفهان متولد می‌شوند

وی به میزان تولد به صورت روزانه در استان اصفهان اشاره کرد و ادامه داد: بر اساس آمارهای به دست آمده، روزانه چهار نفر در استان اصفهان متولد می‌شوند که این میزان نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

یکتامنش با اشاره به میزان تولد ثبت شده در ماه‌های گذشته از سال‌جاری در استان اصفهان اضافه کرد: در هشت ماهه نخست سال جاری 25 هزار و 580 نفر در اصفهان متولد شده‌اند که این میزان روزانه به صورت میانگین چهار نفر را شامل می‌شود.

وی به ایجاد کمیته مهندسی نامگذاری در ثبت احوال استان اصفهان اشاره کرد و گفت: به منظور عدم انتخاب نامهای خارج از عرف در استان اصفهان، کمیته جدیدی با عنوان کمیته مهندسی نامگذاری تشکیل شده که نام افراد را با توجه به اقلیم، قومیت و محلیت زندگی بررسی می‌کند.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال استان اصفهان با اشاره به نامهای انتخاب شده برای نوزادان در این استان، افزود: بیشترین اسامی انتخاب شده برای کودکان در استان اصفهان، امیرعلی، علی، ابوالفضل، امیرحسین و محمد در بین پسران و فاطمه، ستایش، زهرا، زینب و ریحانه برای دختران بوده‌اند.

وی با اشاره به اینکه مردم از مکان‌ها و موارد مختلف برای انتخاب اسامی برای فرزندانشان الگو می‌گیرند، اظهار داشت: مردم در نامگذاری فرزندان خود از برخی شخصیت‌های تلویزیونی الگو می‌گیرند.

صدور سه میلیون و 760 هزار کارت ملی در اصفهان

یکتامنش همچنین از صدور کارت ملی برای شهروندان اصفهانی خبر داد و بیان کرد: تاکنون سه میلیون و 760 هزار کارت شناسایی ملی در استان اصفهان و برای شهروندان صادر شده و این روند همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به جمعیت کنونی استان اصفهان، اضافه کرد: جمعیت کنونی استان اصفهان چهار میلیون و 740 هزار نفر است که از این میزان برای سه میلیون و 760 هزار نفر کارت شناسایی ملی صادر شده است.

معاون آمار و انفورماتیک سازمان ثبت احوال استان اصفهان بیان داشت: از مجموع جمعیت چهار میلیون و 740 هزار نفری استان اصفهان، دو میلیون و 428 هزار نفر را آقایان و مابقی را بانوان تشکیل می‌دهند.

وی تاکید کرد: به ازای تولد هر 105 مرد، 100 زن در استان اصفهان متولد می‌شوند و آمار آنها در مرکز ثبت احوال ثبت می‌شود.