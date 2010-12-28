رضا یزدانی کشتی گیر آزادکار وزن 96 کیلوگرم در گفتگو با خبرنگارمهر با بیان این مطلب افزود: حضور در رقابتهای قهرمانی آسیا اولین حضور رسمی ام در این وزن بود و به همین دلیل نتوانستم در حد توانایی ام کشتی بگیرم.

وی تصریح کرد: به هرحال برای اولین حضورم نتیجه خوبی را کسب کردم و وقتی از سکوی قهرمانی پایین آمدم تصمیم گرفتم دیگر مانند گذشته دوبنده تیم ملی را براحتی از دست ندهم.

یزدانی تاکید کرد: پس از این مسابقات دچار سرماخوردگی شدم و به همین دلیل نتوانستم در این مدت تمرینات خود را بخوبی دنبال کنم ولی چند روزی است تمرینات جدی خود را برای شرکت در لیگ برتر آغاز کرده ام.



دارنده دو مدال برنز جهان اظهار داشت: برنامه ام حضور پرقدرت در لیگ برای تیم شهرم شهدای جویبار پایتخت کشتی جهان است و پس از آن با حضور در جام تختی خود را برای مسابقات مهم آینده از جمله جام جهانی آماده می کنم.



وی در پایان خاطرنشان کرد: تنها هدفم کسب مدال در المپیک لندن است و برای رسیدن به این مهم با تمام وجود تمرین می کنم زیرا از این به بعد تنها این مدال راضی ام می کند.