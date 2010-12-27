به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، آرش شاهین یکشنبه شب در نشست هماهنگی برگزاری جشنواره انتخاب برندهای سرآمد استان اصفهان افزود: اولین الگوی برند با عنوان مفاهیم الگوی سرآمدی برند ایران که جامع‌ترین الگو نیز محسوب می‌شود در آینده‌ای نزدیک در دانشگاه اصفهان تالیف شده و به چاپ خواهد رسید.

وی با اشاره به مراحل انجام شده به منظور تدوین الگوی سرآمدی برند ایران، اظهار داشت: مطالعات تالیف الگوی سرآمدی برند ایران از دو سال پیش و به منظور آشنایی با هویت، مدیریت، توسعه و معیارهای علمی برندهای برتر آغاز شد که اکنون در 11 رکن اساسی و کلیدی تالیف خواهد شد.

مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه اصفهان با اشاره به اهداف تالیف الگوی سرآمدی برندهای ایران، تصریح کرد: رهبری و نقش آن در پیشبرد برند، خط مشی‌ها و استراتژی‌های توسعه برند، منابع انسانی و وظایف آنها در قبال برند، شراکت‌ها و منابع، فرآیندها، سیستم‌ها، روش‌ها و فرهنگسازی از جمله این اهداف به شمار می‌رود که معیارها و عوامل اصلی توانمندسازی برندهای کشور محسوب می‌شود.

وی همچنین با بیان اینکه نخستین جشنواره برندهای سرآمد استان اصفهان سال گذشته برگزار شد، اضافه کرد: نخستین جشنواره برندهای سرآمد استان اصفهان در سال 88 برگزار شد و 300 متقاضی در آن شرکت کردند و 80 متقاضی امتیازهای لازم را به دست آوردند.

شاهین با اشاره به استفاده از الگوهای سرآمدی برند ایران در دومین جشنواره الگوهای برتر استان اصفهان، بیان داشت: در الگوی سرآمدی برند ایران معیارهای نتیجه بر مبنای نتایج مشتریان، منابع انسانی، جامعه کلیدی، عملکرد و بازتاب‌های فرهنگی تقسیم بندی می‌شود که در این بخش معیارهای فرهنگی نیز بسیار اهمیت دارد.

وی با تاکید بر نقش مباحث فرهنگی در توانمندسازی برندها، گفت: در الگوی معیار توانمندسازی برندها، فرهنگ‌سازی یکی از معیارهای متمایز و اصلی به شمار می‌رود که در آن نسبت ارزش‌ها و باورهای مساعد برند، هنجارهای موافق برند و اینکه تا چه اندازه فرهنگ سرآمدی برند در میان کارکنان اشاعه یافته توجه می‌شود.

مدیر دفتر همکاری‌های علمی بین‌المللی دانشگاه اصفهان همچنین به عوامل موفقیت یک برند اشاره کرد و افزود: یک برند در صورتی موفق خواهد بود که مدیران صاحب آن درک مطلوبی از دارایی‌ها داشته باشند که در این راستا باید در مدیریت برند به ترتیب تمام چارچوب‌هایی که در مدیریت یک سازمان به کار می‌‌رود رعایت شود.

وی روش انتخاب برندها در جشنواره برندهای سرآمد استان اصفهان را کسب هزار امتیاز دانست و اظهار داشت: بر این اساس هر برند از نظر توانمندسازی 500 امتیاز و از لحاظ معیارهای نتایج نیز 500 امتیاز را کسب می‌کنند که پس از نظرسنجی و اعلام نظر داوران برندهای برتر معرفی خواهند شد.