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۵ دی ۱۳۸۹، ۱۹:۰۸

در سومین روز هفته پژوهش/

چهار سناریو درباره نقش انجمن‌های علمی بررسی می‌شود

چهار سناریو درباره نقش انجمن‌های علمی بررسی می‌شود

کمیسیون انجمن‌های علمی ایران همزمان با سومین روز از هفته پژوهش و فناوری نشست علمی با چهار محور در ارتباط با افزایش نقش انجمن های علمی در تصمیم سازی و پیشرفت کشور را برگزار می کند.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست با محورهای افزایش تعاملات و تدوین قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی با انجمن‌های علمی، تأثیر مشاوره با انجمن‌های علمی در توسعه علمی کشور و در تدوین قوانین و لوایح، انجمن‌های علمی حلقه واسطه هماهنگی دولت، صنعت و دانشگاه‌ها در امر توسعه و نقش انجمن‌های علمی در تدوین قوانین و مقررات و توسعه تعاملات مجلس و انجمن‌های علمی 6 دی ماه از ساعت 13 تا 16:30 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.

این نشست در حاشیه یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری برگزار می شود.

کد مطلب 1218268

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