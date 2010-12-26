به گزارش خبرنگار مهر، نشست با محورهای افزایش تعاملات و تدوین قوانین و مقررات در مجلس شورای اسلامی با انجمن‌های علمی، تأثیر مشاوره با انجمن‌های علمی در توسعه علمی کشور و در تدوین قوانین و لوایح، انجمن‌های علمی حلقه واسطه هماهنگی دولت، صنعت و دانشگاه‌ها در امر توسعه و نقش انجمن‌های علمی در تدوین قوانین و مقررات و توسعه تعاملات مجلس و انجمن‌های علمی 6 دی ماه از ساعت 13 تا 16:30 در مصلای بزرگ امام خمینی (ره) برگزار می شود.

این نشست در حاشیه یازدهمین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی و فناوری برگزار می شود.