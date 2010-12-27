قلعه آکروپل زیر آتش توپخانه بی توجهی!

به گزارش خبرنگارمهر، دهه 70 میلادی فرانسوی ها از شوش خارج شدند تا شوش باستانی را به دستان باستان شناسان وطن بسپارند. پیگیری ها و مکاتبات دولت ایران برای بازپس گیری قلعه فرانسوی ها که بر روی تپه آکروپل ساخته شده بود منجر به تحویل اسناد و مدارک این قلعه در سال 1373 از سوی دولت فرانسه به ایران شد.

قلعه اکروپل که به قلعه شوش یا قلعه فرانسوی ها نیز معروف است به دست هیئت باستان شناسی فرانسوی در سال ۱۸۹۷ میلادی بر روی بلندترین نقطه شهر شوش بنا شده است و شباهت بسیار زیادی به زندان باستیل فرانسه دارد که با استفاده از آجرهای به دست آمده از کاخ داریوش و تعدادی از آجرهای منقوش به خط میخی چغازنبیل به دست معماران دزفولی بنا شده است.

این قلعه که ساخت آن ۱۵ سال به درازا کشید بر روی تپه ای باستانی ساخته شده که مجسمه معروف نامیراستون ، لوح یا کتیبه معروف حمورابی و لیوان مشهور سفالی شوش به رنگ نخودی و نقش بز کوهی از مهم ترین آثار به دست آمده از آن تپه است.

تپه آکروپل بیش از صد سال است که وزن قلعه را تحمل می کند و در بالاترین نقطه اراضی اطراف قرار دارد. در این تپه آثار سکونت از زمانهای گذشته به خصوص ایلامیان و قبل از آن دیده می شود. در این تپه حدود ۲۷ لایه یا طبقه باستان شناسی دیده شده است که نشان می دهد این تپه ۲۷ بار دستخوش دگرگونی شده و از طبقات تاریخی اسلامی، ساسانی، اشکانی، سلوکی، هخامنشی، و ایلامی و قبل از آن تشکیل شده است.

سخنگوی انجمن دوستداران میراث فرهنگی تاریانا خوزستان با اعتقاد بر اینکه عوامل مختلف دست به دست هم داده اند تا عمر قلعه را کوتاه کنند گفت: باستان شناسان فرانسوی قلعه شوش را با آجرهای تاریخی حفاری شده از تپه های شوش و هفت تپه ساخته اند.

مجتبی گهستونی افزود: اثرات باد و بارانهای زیاد، ترک های گاه و بی گاه قلعه ای که پی ندارد، جای ترکش های باقی مانده از جنگ ایران و عراق با دایره ای به قطر دو متر، در بخشهای مختلفی از قلعه قابل مشاهده است.

وی ادامه داد: این قلعه در زمان جنگ از ترکش های دشمن خارجی در امان نبود و اکنون به واسطه مرمت هایی که می گویند چندان اصولی نبوده است توان پذیرش گردشگران را به صورت گروهی و روزمره را ندارد.

این دوستدار میراث فرهنگی با بیان اینکه کتیبه های این قلعه به عنوان راوی بخشی از تاریخ ایران با خطر فرسایش مواجه هستند گفت: آیا گردشگران و دانشجویان رشته های باستان شناسی، معماری و مرمت که با نامه نگاری موفق می شوند پا به درون این قلعه بگذارند می دانند که اگر مراقب نباشند در حیاط طبقه دوم قلعه در زیر پایشان از کتیبه های تاریخی به عنوان سنگفرش استفاده شده است. مسئول مراقبت از این اسناد در مقابل فرسایش های طبیعی و شاید رفت و آمدهای افراد کیست؟

در حالی که همواره گفته می شود برای بخش های مختلفی از قلعه، حفاظت های اضطراری در حال انجام است اما کتیبه های دیوار های قلعه شوش هیچ نشانی از حفاظت اضطراری ندارند ولی مدام گفته می شود که چشم اندازی برای پایگاه شوش، شامل اهداف، برنامه ها و اولویت ها تهیه شده اما اقدامات چشمگیری از سوی این پایگاه که نگاههای بسیاری از ایران دوستان و علاقمندان به میراث فرهنگی به آن معطوف شده در قالب این برنامه ها دیده نمی شود.