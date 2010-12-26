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۵ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۵۷

گزارش تصویری ـ تشریحی/

واژگونی کامیون پس از برخورد با خودروی سمند

واژگونی کامیون پس از برخورد با خودروی سمند

یک دستگاه کامیون به علت نامعلومی پس از برخورد با یک دستگاه سمند بر روی خودروی دیگری واژگون شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز (یکشنبه) در مسیر شمال به جنوب بلوار اوشان به علت نامعلومی یک دستگاه کامیون پس از برخورد با یک دستگاه سواری سمند بر روی خودرویی دیگر واژگون شد.


 
 

بر اساس این گزارش، آتش‌نشانان ضمن جلوگیری از نشت گازوئیل از باک کامیون، گازوئیلهای ریخته شده برروی آسفالت را که باعث لغزندگی خیابان شده بود پاکسازی کردند.

در این حادثه راننده کامیون از ناحیه سر کمر و ستون فقرات مصدوم شد که توسط رهگذران از اتاق کامیون خارج و با آمدن امدادگران اورژانس به مرکز درمانی منتقل شدند.

همچنین عوامل راهنمایی و رانندگی و جرثقیل در محل حاضر شده و پس از انجام مراحل قانونی و انتقال خودرو‌های آسیب دیده آتش‌نشانان به ماموریت خود پایان دادند.

کد مطلب 1218274

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