برگزاری نخستین نشست کمیته فرهنگی ستاد دهه فجر آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، علی دانند، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجان شرقی بعد از ظهر شنبه در این نشست گفت: نظام و انقلاب در 32 سال گذشته بزرگترین رخدادها را با سرافرازی پشت سر گذاشته و گردنه‌های مختلف و صعب العبور را با سربلندی پیموده است.

وی افزود: ‌موفقیت در این راه مرهون خون شهدا، ‌ولایت و رهبری،‌ه وشیاری مردم و اقتدار نظام است.

داننده اظهار داشت: پیروزی انقلاب اسلامی نیز به کمک خدا،‌با رهبری بنیانگذار کبیر انقلاب به پشتوانه وحدت مردم و از خود گذشتگی شهدا میسر شد.

وی با اشاره به موفقیت‌های اخیر ایران در حوزه‌های مختلف ‌علمی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی افزود: اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها توانایی نظام را به نمایش گذاشت.

وی تاکید کرد: مشارکت و همکاری مردم در اجرای این قانون بار دیگر خاطرات ایام پیروزی انقلاب را زنده کرد.

داننده بیان داشت: از منظر تحلیلگران خارجی اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها غیرممکن به نظر می رسید که با همت مسئولان و همدوشی مردم با مسئولان به انجام رسید.

وی همچنین با تاکید به اهمیت بزرگداشت ایام ا... دهه فجر اظهار داشت: ‌گرامیداشت این ایام پاسداشت اهداف انقلاب و حرمت خون شهیدان است و امسال برنامه های فرهنگی و هنری با نظم و تنوع گسترده تری برگزار می شود.

وی با اشاره به برگزاری مسابقه کتابخوانی به مناسبت گرامیداشت روز حماسه نهم دی و انتشار ویژه نامه به این مناسبت،‌نخستین جشنواره سراسری تیتر فجر و تیتر برتر سال، نمایش خیابانی، برگزاری نمایشگاههای کتاب و عکس را ازجمله برنامه های فرهنگی و هنری اداره کل در ایام ا... دهه فجر اعلام کرد.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی نیز در این نشست اظهار داشت: آگاهی و حضور مردم و نقش ولایت فقیه در پیروزی انقلاب اسلامی نقش ماندگار و اصلی بوده است.

حجت الاسلام حسین تقی زاده گفت: ایثارگری های شهدا از ابتدای انقلاب تاکنون وظایف اقشار مختلف مسئولان و مردم را سنگین کرده است.

وی افزود: نقش ولایت در طول انقلاب تعیین کننده بود و همیشه منشاء موفقیت های نظام بوده است.

وی همچنین با اشاره به جایگاه رسانه ها در تبیین رسالت انقلاب خاطرنشان کرد: حضور پررنگ‌تر رسانه ها در عرصه های مختلف و جشن ها و برنامه های دهه فجر بسیار مفید فایده است.

کمیته فرهنگی و هنری ستاد گرامیداشت دهه فجر پانزده عضو ثابت دارد که نخستین نشست آن در اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان برگزار شد.