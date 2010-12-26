15 گروه تخصصی در مجمع عالی صادرات تعریف شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد حسین برخورداری عصر یکشنبه در همایش نقش بار کد دو بعدی در شبکه نظارت و بازرسی مردم در گرگان افزود: کلیه بازرگانان و تجار شناسنامه دار کشور عضو آن هستند و بیش از 75 درصد نیاز کشور توسط این گروهها تامین می شود.

وی اظهار داشت: مجمع عالی واردات کشور متعهد شده است از بارکد دو بعدی استفاده کند که کاملا بومی است و هفت هزار و 200 کاراکتر را در خود جای می دهد و در بخشهای مختلف می توان به این کاتالوگ مراجعه کرد و اطلاعات کافی را بدست آورد.

وی در ادامه به قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: قاچاق علاوه بر تهدید بهداشت جامعه، کاهش سطح بهره وری در مملکت را در پی دارد.

برخورداری در ادامه با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: به دولت قول داده ایم که در اجرای این طرح بازوی دولت و کشور باشیم که طرح به بهترین وجه اجرا شود.

رئیس مجمع عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: سطح مصرف در ایران بالاست و این طرح به معنای استفاده بهینه از منابع است.

وی گفت: با استفاده از این طرح می توان هزینه یارانه ها را صرف امور عمرانی کرد و صادرات را افزایش داد.