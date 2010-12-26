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۵ دی ۱۳۸۹، ۲۰:۲۹

15 گروه تخصصی در مجمع عالی صادرات تعریف شد

15 گروه تخصصی در مجمع عالی صادرات تعریف شد

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس مجمع عالی واردات کشور گفت: 15 گروه تخصصی در مجمع عالی صادرات کشور تعریف شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد حسین برخورداری عصر یکشنبه در همایش نقش بار کد دو بعدی در شبکه نظارت و بازرسی مردم در گرگان افزود: کلیه بازرگانان و تجار شناسنامه دار کشور عضو آن هستند و بیش از 75 درصد نیاز کشور توسط این گروهها تامین می شود.

وی اظهار داشت:  مجمع عالی واردات کشور متعهد شده است از بارکد دو بعدی استفاده کند که کاملا بومی است و هفت هزار و 200 کاراکتر را در خود جای می دهد و در بخشهای مختلف می توان به این کاتالوگ  مراجعه کرد و اطلاعات کافی را بدست آورد.
 
وی در ادامه به قاچاق کالا اشاره کرد و گفت: قاچاق علاوه بر تهدید بهداشت جامعه، کاهش سطح بهره وری در مملکت را در پی دارد.
 
برخورداری در ادامه با اشاره به طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: به دولت قول داده ایم که در اجرای این طرح بازوی دولت و کشور باشیم که طرح به بهترین وجه اجرا شود.
 
رئیس مجمع عالی واردات کشور خاطرنشان کرد: سطح مصرف در ایران بالاست و این طرح به معنای استفاده بهینه از منابع است.
 
وی  گفت: با استفاده از این طرح می توان هزینه یارانه ها را صرف امور عمرانی کرد و صادرات را افزایش داد.
کد مطلب 1218286

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