سیدعماد حسینی در گفتگو با مهر از برگزاری جلسه کمیسیون انرژی مجلس با برخی مسئولان و مدیران صنعت نفت برای بررسی گزارش مربوط به آخرین وضعیت پروژه های پارس جنوبی خبر داد و گفت: در جلسه کمیسیون، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران و مدیرعامل نفت و گاز پارس حضور پیدا کردند.

مخبر کمیسیون انرژی مجلس با تاکید بر اینکه در نشست، گزارشی از آخرین وضعیت پروژه های پاس جنوبی ارائه شد، اظهار داشت: مدیران نفتی حاضر در جلسه در زمینه میزان پیشرفت پروژه ها، زمانبندی اجرای طرحهای پارس جنوبی، میزان پیشرفت طرحها در فازهای مختلف و همچنین اقدامات انجام شده گزارش دادند.

حسینی ادامه داد: همچنین در جلسه امروز کمیسیون انرژی مجلس گزارشات مربوط به شرکتهای نفت و گاز پارس و ساخت تاسیسات دریایی ایران مورد بررسی قرار گرفت.

وی خاطر نشان کرد: اعضای کمیسیون انرژی نیز پس از استماع گزارشات مدیران نفتی حاضر در جلسه، در خصوص زمانبندی اجرای طرحهای پارس جنوبی و محدویت هایی که در این بخش وجود دارد مطالبی بیان کردند.

این نماینده مجلس، افزود: طبق تصمیم گیری جدید کمیسیون انرژی مجلس قرار شد از این پس در خصوص وضعیت پروژه ها و نحوه پیشرفت طرحهای توسعه ای پارس جنوبی گزارشات ماهیانه ای به کمیسیون انرژی مجلس ارائه شود.

به گفته حسینی، با توجه به اینکه کمیسیون انرژی مجلس تلاش کرد تا 10درصد از کل ارزش تولید میعانات نفتی در طول برنامه پنجم توسعه به پروژه های پارس جنوبی اختصاص یابد، از اینرو این بخش حائز اهمیت ویژه ای است و مجلس می خواهد کمک کند تا طرحهای پارس جنوبی به سرانجام برسند.