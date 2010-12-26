مسلمانان و مسیحیان لبنان مشکلات را با گفتگو و تفاهم حل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، شیخ عبدالامیر قبلان در پیامهای تبریکی که برای رئیس جمهوری، فرمانده ارتش و اسقف اعظم مسیحیان مارونی فرستاد، تاکید کرد : سالروز میلاد حضرت مسیح(ع) مناسبتی است تا ما با روحیه تسامح و ارتباط با یکدیگر رفتار کنیم و بر سیاستمداران لبنان لازم است تا به ارتباط و مشورت با یکدیگر ادامه دهند.
وی افزود : مناسبتهای دینی یکی از فرصتهای خیر است تا سیاستمداران از طریق آن برای مصالح عمومی کشور به دور از تنش و کینه عمل کنند.
شیخ قبلان ابراز امیدواری کرد روزهای آینده بشارت دهنده خیر و صلح است و لبنانی ها مشکلات خود را از راه تفاهم و گفتگو حل کنند و بر بحرانها و مشکلات فائق آیند و با الهام گرفتن از تمام پیامبران الهی از جمله حضرت مسیح(ع) با عزم و اراده بر فتنه ها و توطئه هایی که امنیت و ثبات کشورشان را تهدید می کند، پیروز شوند.
نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان با اشاره به توطئه های خطرناک صهیونیستهای غاصب برای یهودی سازی قدس و سرزمین فلسطین که زادگاه حضرت مسیح است، خواستار همبستگی و اتحاد همه مسلمانان و مسیحیان جهان برای یاری ملت فلسطین و نجات این سرزمین و قدس شریف از چنگال صهیونیستهای غاصب شد.
نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان با ارسال پیامهای تبریک جداگانه برای رهبران مسیحی این کشور به مناسبت میلاد حضرت عیسی مسیح(ع)، بر ضرورت حل مشکلات از راه گفتگو و تفاهم تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، شیخ عبدالامیر قبلان در پیامهای تبریکی که برای رئیس جمهوری، فرمانده ارتش و اسقف اعظم مسیحیان مارونی فرستاد، تاکید کرد : سالروز میلاد حضرت مسیح(ع) مناسبتی است تا ما با روحیه تسامح و ارتباط با یکدیگر رفتار کنیم و بر سیاستمداران لبنان لازم است تا به ارتباط و مشورت با یکدیگر ادامه دهند.
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