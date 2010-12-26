مسلمانان و مسیحیان لبنان مشکلات را با گفتگو و تفاهم حل کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه تلویزیونی المنار لبنان، شیخ عبدالامیر قبلان در پیامهای تبریکی که برای رئیس جمهوری، فرمانده ارتش و اسقف اعظم مسیحیان مارونی فرستاد، تاکید کرد : سالروز میلاد حضرت مسیح(ع) مناسبتی است تا ما با روحیه تسامح و ارتباط با یکدیگر رفتار کنیم و بر سیاستمداران لبنان لازم است تا به ارتباط و مشورت با یکدیگر ادامه دهند.



وی افزود : مناسبتهای دینی یکی از فرصتهای خیر است تا سیاستمداران از طریق آن برای مصالح عمومی کشور به دور از تنش و کینه عمل کنند.



شیخ قبلان ابراز امیدواری کرد روزهای آینده بشارت دهنده خیر و صلح است و لبنانی ها مشکلات خود را از راه تفاهم و گفتگو حل کنند و بر بحرانها و مشکلات فائق آیند و با الهام گرفتن از تمام پیامبران الهی از جمله حضرت مسیح(ع) با عزم و اراده بر فتنه ها و توطئه هایی که امنیت و ثبات کشورشان را تهدید می کند، پیروز شوند.



نایب رئیس مجلس اعلای شیعیان لبنان با اشاره به توطئه های خطرناک صهیونیستهای غاصب برای یهودی سازی قدس و سرزمین فلسطین که زادگاه حضرت مسیح است، خواستار همبستگی و اتحاد همه مسلمانان و مسیحیان جهان برای یاری ملت فلسطین و نجات این سرزمین و قدس شریف از چنگال صهیونیستهای غاصب شد.