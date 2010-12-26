مانور بصیرت با هدف ارتقاء سطح آمادگی در برابر زلزله برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، عزیز الله رجب زاده در مراسم مانور ارتقای سطح آمادگی در برابر خطرپذیری سوانح شهری (بصیرت) که همزمان با سالروز زلزله بم و "روز ملی ایمنی در برابر زلزله" در پادگان سابق عباس آباد برگزار شد با بیان اینکه مانور بصیرت با هدف ارتقاء سطح آمادگی در برابر خطرپذیری سوانح شهری از قبیل زلزله برگزار شد گفت: با برگزاری این مانورها توانمندیهای سازمان مدیریت بحران شهر تهران مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.

وی افزود: در این مانور سعی کردیم اتفاقات ثانویه را که پس از هر زلزله‌ای به وقوع می‌رسد شبیه‌سازی کنیم و همچنین در کنار برگزاری مانور، کارگاههای آموزشی امداد و نجات، اطفاء حریق و نمایشگاهی از امکانات و تجهیزات برای مواقع بحران برپا کنیم.

رجب زاده با بیان اینکه تجارب جهانی نشان می‌دهد که 60 درصد از کشته‌شدگان زلزله، دو ساعت پس از وقوع زلزله زیر آوار می‌میرند گفت: برگزاری مانورهای اینچنینی کمک می‌کند تا روز به روز توانمندیهای سازمان مدیریت بحران افزایش یابد که در این راستا در مانور امروز بخ‌ها و سازمانهای مختلفی اعم از هلال احمر، بهداشت و درمان، اورژانس، سازمان آتش نشانی، شرکت نفت، اداره آب و فاضلاب، اداره برق، اداره مخابرات و اداره گاز شرکت کردند.

رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران مهمترین تلفات شهر تهران را مربوط به بافتهای فرسوده عنوان کرد و گفت: دولت و شهرداری مشوقهای خوبی برای بازسازی این بافت ها ارائه دادند که به نفع مردم است تا از این امکانات برای بازسازی خانه‌های خود استفاده کنند.