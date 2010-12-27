پارک 50 هکتاری نفت اهواز احداث می شود

نصرت ‌الله ناجی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهارداشت: با مشارکت شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب، پارک 50 هکتاری نفت اهواز در دو طرف اتوبان سه راهی سپیدار (میدان بسیج) تا میدان چهارشیر (شهید بندر) احداث می ‌شود.

وی افزود: این پروژه با توجه به ضرورت ساماندهی و زیباسازی ورودی شهر اهواز و توسعه فضای سبز شهری توسط شهرداری اهواز اجرا شده و شرکت ملی مناطق نفت ‌خیز جنوب در اجرای سیاستهای وزارت نفت مبنی بر عمران و آبادانی شهرها و مناطق نفت‌ خیز کشور اعتبار این پروژه را تامین کرده است.



معاون طرح‌ های راه و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب تصریح کرد: عملیات اجرایی این پروژه آغاز شده و مطابق برنامه در حال انجام است و این شرکت با توجه به مراحل پیشرفت کار هزینه ‌های پروژه را پرداخت خواهد کرد.



ناجی اعتبار اختصاص یافته به این پروژه را 60 میلیارد ریال عنوان کرد و گفت: این اعتبار در قالب موافقتنامه ‌ای که با شهرداری اهواز برای احداث این پروژه در مدت 24 ماه امضا شده، تخصیص یافته است.



وی اظهار داشت: عمده عملیات اجرایی این پروژه شامل احداث فضای سبز و درختکاری به مساحت تقریبی 400 هزار متر مربع، احداث سیستم زهکشی و آبیاری به متراژ تقریبی 11 هزار متر و خاکبرداری و برداشت تپه‌ های سنگی به حجم 90 هزار متر مکعب است.



معاون طرح‌ های راه و ساختمان شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب اذعان داشت: در این پارک ساختمانهای جانبی ازجمله نمازخانه و حراست و تسهیلات رفاهی شامل سرویسهای بهداشتی، آب‌ نما، آلاچیق و پیاده‌ رو به مساحت تقریبی 35 هزار متر مربع به انضمام سیستم روشنایی و مبلمان شهری احداث می ‌شود.



ناجی با اشاره به سیاستهای دولت و وزارت نفت در زمینه توجه به عمران و آبادانی مناطق واقع در حاشیه تاسیسات نفت و گاز گفت: در این زمینه پروژه ‌های مختلفی در شهر اهواز اجرا شده که ازجمله آنها احداث دو دستگاه پل هوایی عابر پیاده در بلوار پاسداران، احداث یک دستگاه پل سواره‌ بر روی کریدور لوله ‌های نفت و گاز بین زیتون کارمندی و کوی ملت، کمک به احداث جاده ساحل شرقی رودخانه کارون در اهواز حد فاصل پل سوم تا پل هفتم و احداث دیوار ساحلی حدفاصل پل سوم تا خرمکوشک قابل ذکر است.



وی از دیگر فعالیتهای عام‌ المنفعه شرکت ملی مناطق نفت ‌خیز جنوب در شهر اهواز را شامل تامین اعتبار طرح احداث جاده های کندرو در دو طرف بلوار بسیج از میدان چهارشیر تا سه راهی سپیدار، احداث مجموعه فرهنگی ورزشی شهدای صنعت نفت در منطقه کوت عبدالله، احداث فضای سبز در محدوده کوی فرهنگیان، احداث فضای سبز بلوار فرودگاه از بهزاد شهر تا فرودگاه و تامین مالی هشت پروژه دیگر به مبلغ 230 میلیارد ریال که هم اکنون توسط شهرداری اهواز در حال اجرا و یا انتخاب پیمانکار است، عنوان کرد.