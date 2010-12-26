1900 تن سیب و پرتقال در گیلان ذخیره سازی می شود

رمضان کامران پی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به این منظور برای تامین هزار و100 تن پرتقال، تفاهم نامه ای با مباشر بخش خصوصی منعقد شده و بزودی نیز تفاهم نامه ای با بخش خصوصی برای تامین 800 تن سیب مورد نیاز استان، امضا می شود.
وی اظهارداشت: میوه های ذخیره سازی شده در روزهای پایانی سال از طریق جایگاههای و مراکزعرضه درسطح شهر به قیمت مصوب، توزیع می شود.
معاون بازرگانی گیلان با بیان اینکه هماهنگی های لازم برای ذخیره سازی میوه شب عید انجام شده است، یادآورشد: ذخیره سازی و توزیع میوه در سالهای گذشته توانست ضمن تنظیم موفق بازار از هرگونه سودجویی و گرانفروشی در این ایام جلوگیری کند که امیدواریم امسال نیز این روند ادامه یابد.
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