1900 تن سیب و پرتقال در گیلان ذخیره سازی می شود

رمضان کامران پی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به این منظور برای تامین هزار و100 تن پرتقال، تفاهم‌ نامه ‌ای با مباشر بخش خصوصی منعقد شده و بزودی نیز تفاهم نامه ای با بخش خصوصی برای تامین 800 تن سیب مورد نیاز استان، امضا می شود.

وی اظهارداشت: میوه های ذخیره سازی شده در روزهای پایانی سال از طریق جایگاههای و مراکزعرضه درسطح شهر به قیمت مصوب، توزیع می شود.

معاون بازرگانی گیلان با بیان اینکه هماهنگی های لازم برای ذخیره‌ سازی میوه شب عید انجام شده است، یادآورشد: ذخیره سازی و توزیع میوه در سالهای گذشته توانست ضمن تنظیم موفق بازار از هرگونه سودجویی و گرانفروشی در این ایام جلوگیری کند که امیدواریم امسال نیز این روند ادامه یابد.