سال آینده 150 هزار واحد مسکونی در کشور احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، احمد صادقی در جلسه شورای مسکن آذربایجان شرقی از توجه ویژه دولت به نوسازی بافت‌های فرسوده در کشور خبر داد و افزود: یک ملیون واحد مسکونی فرسوده در کشور وجود دارد که در این میان در سال های اخیر بیش از سه هزار و 500 هکتار از بافت‌های فرسوده بازسازی شده است.

وی خاطر نشان کرد: این مقدار بازسازی انجام شده 3.5 برابر تمام اقدامات انجام شده در سال گذشته بوده است.

وی با بیان اینکه احیای بافت‌های فرسوده کشور یکی از اولویت‌های اصلی دولت‌و دهم است، اظهار داشت: ‌در حالی که در طی برنامه‌های اول، دوم و سوم تنها هزار و 68 هکتار از بافت‌های فرسوده کشور بازسازی شده بود حرکتی جهشی را در دولت نهم و دهم شاهد بوده‌ایم.

وی با بیان اینکه دولت در زمینه احیای بافت‌های فرسوده در کشور برنامه‌ریزی گسترده‌ای دارد، تاکید کرد: با وجود تمام اقدامات صورت گرفته یک میلیون واحد مسکونی فرسوده در کشور وجود دارد و اقدامات زیادی باید در این راستا انجام شود.

صادقی تصریح کرد: دولت تلاش دارد با تمام امکانات و منابع در این زمینه اقدام کند و در این راستا استفاده از توان بخش مردمی از اولویت‌های دولت است.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی گفت: ‌در حال حاضر 65 هزار هکتار بافت فرسوده در کشور وجود دارد و تا پایان سال 89 تلاش خواهیم کرد تا 60 هزار واحد مسکونی جدید در بافت‌های فرسوده کشور احداث شود.

وی افزود: در سال جاری نزدیک به 90 هزار واحد مسکونی وام‌های 140 تا 250 میلیون ریالی دریافت کرده‌اند و میزان وام‌های مسکن فرسوده اکنون به 250 میلیون ریال افزایش یافته است.

وی گفت: ودیعه اسکان موقت و اعمال تخفیف در پروانه ساختمان از مهم‌ترین مشوق‌های دولت در زمینه تسریع در امر احیای بافت‌های فرسوده کشور هستند.

صادقی تصریح کرد: یکی از اقدامات برجسته دولت برای فعال کردن و نوسازی بافت‌های فرسوده، بازگشایی معابر با اختصاص اعتبارات دولتی و حمایت از انبوه‌سازانی است که در این راستا سرمایه‌گذاری می‌کنند.

معاون وزیر مسکن و شهرسازی همچنین با اشاره به وجود بافت‌های فرسوده در تبریز و آذربایجان شرقی خاطرنشان کرد: دو هزار واحد مسکونی جدید الاحداث در آینده نزدیک در بافت‌های فرسوده استان به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی تاکید کرد: احیای بافت‌های فرسوده در استان و کشور نیازمند همت عمومی و توجه مردم و مسئولان است تا این مسئله در کشور به سرانجام مطلوبی برسد.