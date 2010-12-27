نگاه سودجویانه به منابع طبیعی رویکردی غیر مسئولانه است

مهرداد لاهوتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: منابع طبیعی به منابعی گفته می شود که رویکرد آحاد مردم برای برداشت، حساب شده و مدیریت مسئولانه باشد.

وی اظهارداشت: رویکرد برداشت از منابع طبیعی و مواهب الهی باید مبتنی بر توسعه پایدار باشد تا ضمن حفظ مشاغل، شرایط مطلوبی نیز داشته باشد.

نماینده مردم لنگرود با بیان اینکه نگاه سودجویانه به منابع طبیعی موجب صدمه دیدن منابع و پایداری آن می شود، گفت: گیلان به رغم داشتن وسعت کمتراز یک درصد، دارای پتانسیل مناسبی برای پرورش آبزیان بوده واستفاده از ظرفیت موجود استان برای شکوفایی بخش شیلات ضروری است.

وی در ادامه بر لزوم پائین آوردن هزینه تولید و استفاده از نیروهای تحصیل کرده استان در توسعه شیلات استان تاکید کرد و افزود: در سطح استان 9 هزار هکتار آببندان وجود دارد که باید از این بستر خدادادی برای تولید ماهی استفاده کرد.

لاهوتی همچنین با اشاره به اینکه فعالیتهای آبزی پروری موجب ارتقای شاخص های توسعه کشاورزی استان می شود، یادآورشد: پرورش ماهی ضمن افزایش حجم تولید، به ارتقای بهره وری آب منجر خواهد شد.