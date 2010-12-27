برای آمدن و رفتنی که خیلی سریع بود

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، نمی دانم ولی آنهایی که می شناختنش شاید حتی یک لحظه را هم به یاد ندارند که کاظم محمدپور که همه بچه های رسانه کردستان با اسم کوچک صدایش می کردند، خنده از لبانش برچیده شده باشد و در مقابل همه ناملایمتی ها اخمی کرده باشد.

کاظم محمد پور آن قدر این حرفه را دوست داشت که شغل اصلی و پردرآمدش را ول کرد و وارد عرصه رسانه شد و معمولا در تمامی جلسات و نشست های استان ردپای وی را می شد دید، کسی که به دلیل علاقه به حرفه خبرنگاری وارد این حوزه شد ولی هنوز یک سالی از عمرش را در این وادی سپری نکرده بود که در روزهای نخستین دی ماه و در منزل مسکونی خود غریبانه بار سفر را بست برای همیشه رفت.

جوان خوش رو و صادق اورامی زبان که از میان کوه های سر به فلک کشیده پایگلان و ژنین آمده بود، خیلی سریع تر از آنچه که همه فکرش را می کردند باب دوستی و رفاقت را با همه بست و با همان صداقتش آن قدر دوست داشتنی شد تا خبر مرگش همه جامعه رسانه و کسانی را که حتی یک بار او را دیده بودند، ناراحت و اندوهگین کرد.

محمدپور با نشریات و رسانه های مختلف استانی و کشوری همکاری کرد و چون طالب حرفه اش بود از هیچ تلاشی برای موفقیت در این حوزه دریغ نکرد ولی اجل مهلتش را نداد و به دلیلی که البته هنوز مشخص نیست رسانه کردستان را تنها گذاشت و بار سفرش را برای همیشه بست.

محمدپور از دل منطقه ای آمده بود که شاخصه و ویژگی اصلی مردمانش صداقت و پاکی بود و او هم با این خصلت و ویژگی مجالی هر چند اندک را در عرصه رسانه های کردستان فعالیت کرد ولی قبل از آنکه مدت فعالیت رسانه ای اش به یک سال برسد خیلی غریبانه از دنیا رفت.

خبر آمدن و رفتن کاظم محمدپور در عرصه رسانه و مطبوعات کردستان آنقدر سریع اتفاق افتاد که مجالی را برای فکر کردن به کسی نداد، روز شبنه بود که خبر رفتن کاظم در میان همگان پیچید و ابتدا هم غیرقابل باور بود ولی دیگر می بایست باور می کردیم که هر آمدنی را رفتنی است.

ولی چه زود آمدی و رفتی کاظم...

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آرمان نصرالهی