عملیات تعمیر اساسی نیروگاه شهید بهشتی لوشان آغاز شد

صفایی پورجمال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واحد یک بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان به منظور انجام تعمیرات اساسی به مدت 110 روز از مدار خارج شد.

وی اظهار داشت: تعمیر اساسی پمپ های فشار متوسط و فشار ضعیف‌، تعمیر والوها در بخش های مختلف توربین، ‌بویلر و تاسیسات شیمی، تعمیر اساسی سامانه گاورنر، تعویض لوله های کندانسور، تعویض بخشی از پره های ثابت و متحرک توربین و تعویض شینه های ژنراتور از جمله اقدام های مهمی است که طبق برنامه زمانبندی شده انجام می گیرد.

مدیرعامل نیروگاه شهید بهشتی لوشان گفت: این نیروگاه 360 مگاواتی دارای دو واحد بخار با ظرفیت اسمی 240 مگاوات ساعت و دو واحد گاز با ظرفیت 120 مگاوات ساعت بوده و در کیلومتر 90 جاده رشت - قزوین واقع شده است.

وی در ادامه به اهمیت برق در جامعه و لزوم هدفمندی آن اشاره کرد و افزود: انرژی برق جایگاهی به مراتب مهمتر از یک عامل روشنایی در اقتصاد، صنعت، بخش های تجاری و خانگی به خود اختصاص داده است.

پورجمال خاطرنشان کرد: نگاه عامه مردم اغلب به سوی مصرف خانگی برق معطوف است اما واقع امر آن است که کاربردهای این فرآورده در صنعت، روز به روز گسترده می شود.