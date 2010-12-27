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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۰۵

عملیات تعمیر اساسی نیروگاه شهید بهشتی لوشان آغاز شد

عملیات تعمیر اساسی نیروگاه شهید بهشتی لوشان آغاز شد

رشت - خبرگزاری مهر: مدیر عامل نیروگاه شهید بهشتی لوشان از آغاز عملیات تعمیر اساسی واحد یک بخار این نیروگاه خبر داد.

صفایی پورجمال در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: واحد یک بخار نیروگاه شهید بهشتی لوشان به منظور انجام تعمیرات اساسی به مدت 110 روز از مدار خارج شد.

 وی اظهار داشت: تعمیر اساسی پمپ های فشار متوسط و فشار ضعیف‌، تعمیر والوها در بخش های مختلف توربین، ‌بویلر و تاسیسات شیمی، تعمیر اساسی سامانه گاورنر، تعویض لوله های کندانسور، تعویض بخشی از پره های ثابت و متحرک توربین و تعویض شینه های ژنراتور از جمله اقدام های مهمی است که طبق برنامه زمانبندی شده انجام می گیرد.

مدیرعامل نیروگاه شهید بهشتی لوشان گفت: این نیروگاه 360 مگاواتی دارای دو واحد بخار با ظرفیت اسمی 240 مگاوات ساعت و دو واحد گاز با ظرفیت 120 مگاوات ساعت بوده و در کیلومتر 90 جاده رشت - قزوین واقع شده است.

وی در ادامه به اهمیت برق در جامعه و لزوم هدفمندی آن اشاره کرد و افزود: انرژی برق جایگاهی به مراتب مهمتر از یک عامل روشنایی در اقتصاد، صنعت، بخش های تجاری و خانگی به خود اختصاص داده است.

پورجمال خاطرنشان کرد: نگاه عامه مردم اغلب به سوی مصرف خانگی برق معطوف است اما واقع امر آن است که کاربردهای این فرآورده در صنعت، روز به روز گسترده می شود.
کد مطلب 1218332

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