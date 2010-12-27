350 پروژه در بخش راهسازی استان کردستان فعال است

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، عطاالله قادری شامگاه یکشنبه و در نشست مشترک مدیران و پیمانکاران اداره کل راه و ترابری استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر بیش از 350 پروژه راهسازی در مناطق شهری و روستایی استان کردستان فعال است که باید زمینه های لازم برای بهره برداری از این پروژه ها در کوتاهترین زمان ممکن فراهم شود.

وی عنوان کرد: با توجه به افزایش اعتبارات فصل راه و ترابری از بودجه های استانی و ملی در سال جاری در کردستان، وضعیت پیشرفت فیزیکی بسیاری از پروژه ها رضایت بخش است و انتظار داریم که پیمانکاران نیز همکاری و مشارکت بهتری را برای اجرای این پروژه ها داشته باشند.

مدیرکل راه و ترابری استان کردستان خاطرنشان کرد: تمام اقدامات انجام شده یا در حال انجام حاصل تعامل و همکاری مناسب بخش خصوصی طرف قرارداد است و هرچه این تفاهم و همکاری بیشتر باشد بدون شک میزان پیشرفت پروژه ها از دقت و سرعت بهتری برخوردار خواهد شد.

قادری توسعه و پیشرفت همه جانبه استان کردستان را منوط به توسعه بخش حمل و نقل و ایجاد مسیرهای مطمئن ارتباطی عنوان کرد و افزود: علیرغم تمامی اقدامات و برنامه های اجرای شده طی سالیان گذشته در استان کردستان ولی تا رسیدن به شرایط مطلوب در حوزه راه و ترابری در این استان فاصله داریم.

وی با اشاره به اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها و تأثیر آن بر اجرای پروژه های راه و ترابری در استان کردستان بیان داشت: اجرای مناسب این قانون دارای مزایای بسیاری است که آثار مثبت آن در آینده بر همگان روشن خواهد شد و از پیمانکاران استان انتظار داریم که در مناقصات جدید و آنالیزهایی که انجام می دهند کلیه جوانب قضیه را در نظر گرفته و از بابت اجرای این قانون نگران نباشند چون دولت با کار کارشناسی و در راستای منافع همگان قدم بر می دارد و منافع تمامی بخش ها را در آن لحاظ نموده است.

در این نشست که بیش از 50 نفر از پیمانکاران پروژه های بخش راهسازی استان کردستان حضور داشتند و به بیان برخی از مشکلات و نظرات خود در راستای تسریع در مسیر ساخت و بهره برداری از پروژه های راه و ترابری پرداختند.