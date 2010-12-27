صنعت گردشگری سند توسعه هر منطقه است

سید مهدی صادق در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه سواحل زیبا و بکرآستانه اشرفیه در نقاطی همچون بندر کیاشهر، عسکرآباد و امیرکیاسر برای سرمایه گذاری صنعت گردشگری آماده است، افزود: طول این ساحل 37 کیلومتر است و موقعیتی ممتازی برای ساخت هتل، مهمانپذیر و طرحها رفاهی و گردشکری دارد.

وی اظهارداشت: به رغم ساحل بکر، این منطقه از پتانسیل های بالایی همچون مرداب، جنگل و دریا برای رونق و توسعه گردشگری برخوردار است.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر گفت: سالانه 300 قطعه پرنده نایاب از سطح جهان به بخش ساحلی آستانه کوچ می کنند که این خود جلوه های دیدنی بی بدیلی به منطقه می بخشد وظرفیت خوبی برای جذب گردشگران است.

وی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه آستانه اشرفیه دارای جاذبه ‌های گردشگری زیادی بوده و به عنوان چهارمین شهر مذهبی ایران لقب گرفته، اما متاسفانه کمتر به بحث گردشگری دراین شهرستان پرداخته شده است.

صادق همچنین از محورهای توسعه صنعت گردشگری را اطلاع‌ رسانی، اعلام زیرساخت ها و توانمندی‌های شهرستانها عنوان کرد و یادآورشد: برای رونق گردشگری در شهرستان آستانه اشرفیه به رغم تعامل بیشتر با دستگاههای اجرایی مرتبط با صنعت گردشگری برای بهره ‌برداری از قابلیتهای موجود در منطقه می‌ توان با برنامه‌ ریزی، از توانمندی ‌های بخش خصوصی نیز برخوردار شد.