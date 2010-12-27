60 درصد واحدهای مسکن روستایی کشور آسیب پذیرند

عزیزالله مهدیان دز گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون نوسازی یک میلیون واحد شروع شده و امسال هم 400 هزار واحد در دست اقدام داریم.

وی اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا پایان امسال از یک میلیون و 100 هزار واحد شروع شده قریب به یک میلیون واحد کار اجرایی شان را تمام کرده و به بهره برداری برسانیم.



مهدیان خاطرنشان کرد: همکاران در سطح کشور برنامه زمانبندی را به گونه ای تنظیم کردند که با ادامه روند تعداد سهمیه های تخصیصی و تحقق یافته تا پایان برنامه پنجم توسعه کلیه واحدهای مسکن روستایی را نوسازی کنیم و ادعا کنیم در سطح روستاهای کشور مسکن آسیب پذیر نداریم.







مهدیان گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با برگزاری دوره های آموزشی درصدد بروزرسانی دانش فنی و ارتقاء سطح علمی ناظرین فنی روستایی است و این فعالیت های آموزشی با رویکرد مقاوم سازی و کاهش خطرات ناشی از وقوع سوانح طبیعی است.

فعالیت 12 هزار ناظر مسکن



معاون بازسازی مسکن روستایی کشور بیان داشت: در سطح کشور بیش از 12 هزار نفر تکنسین آموزش دیده بر ساخت و سازهای مسکن روستایی نظارت دارند و در قالب نظام فنی روستایی سازماندهی شده و هر واحد یک ناظر مقیم دارد و ناظران فنی براساس سهمیه نظارتی بر ساختمانهای تحت پوشش نظارت دقیق و کامل دارند.



14 هزار مسکن روستایی در گلستان نوسازی می شود



معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در خصوص طرح ویژه مسکن روستایی استان گلستان گفت: استان گلستان جزء استانهای خوب کشور است و همه ساله با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود در استان سهمیه بالایی را جذب می کند و جزء پنج استان برتر کشور است.



مهدیان افزود: امسال 14 هزار واحد مسکونی در گلستان نوسازی می شود و سال قبل هشت هزار واحد بازسازی شد.



وی یادآورشد: امیدواریم امسال مثل سالهای گذشته 14 هزار واحد سهمیه را جذب و نسبت به تشکیل پرونده و عقد قرارداد اقدام کنند.