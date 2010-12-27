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۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۰۲

در گفتگو با مهر اعلام شد:

60 درصد واحدهای مسکن روستایی کشور آسیب پذیرند

60 درصد واحدهای مسکن روستایی کشور آسیب پذیرند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی کشور گفت: در سطح کل کشور حدود چهار میلیون و 400 هزار واحد مسکن روستایی وجود دارد که از این تعداد بیش از 60 تا 70 درصد در ابتدای شروع برنامه چهارم توسعه آسیب پذیر شناسایی شدند.

عزیزالله مهدیان دز گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: تاکنون نوسازی یک میلیون واحد شروع شده و امسال هم 400 هزار واحد در دست اقدام داریم.

وی اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا پایان امسال از یک میلیون و 100 هزار واحد شروع شده قریب به یک میلیون واحد کار اجرایی شان را تمام کرده و به بهره برداری برسانیم.
 
مهدیان خاطرنشان کرد: همکاران در سطح کشور برنامه زمانبندی را به گونه ای تنظیم کردند که با ادامه روند تعداد سهمیه های تخصیصی و تحقق یافته تا پایان برنامه پنجم توسعه کلیه واحدهای مسکن روستایی را نوسازی کنیم و ادعا کنیم در سطح روستاهای کشور مسکن آسیب پذیر نداریم.
 
 


مهدیان گفت: بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با برگزاری دوره های آموزشی درصدد بروزرسانی دانش فنی و ارتقاء سطح علمی ناظرین فنی روستایی است و این فعالیت های آموزشی با رویکرد مقاوم سازی و کاهش خطرات ناشی از وقوع سوانح طبیعی است.

فعالیت 12 هزار ناظر مسکن
 
معاون بازسازی مسکن روستایی کشور بیان داشت: در سطح کشور بیش از 12 هزار نفر تکنسین آموزش دیده بر ساخت و سازهای مسکن روستایی نظارت دارند و در قالب نظام فنی روستایی سازماندهی شده و هر واحد یک ناظر مقیم دارد و ناظران فنی براساس سهمیه نظارتی بر ساختمانهای تحت پوشش نظارت دقیق و کامل دارند.
 
14 هزار مسکن روستایی در گلستان نوسازی می شود
 
معاون بازسازی و مسکن روستایی بنیاد مسکن کشور در خصوص طرح ویژه مسکن روستایی استان گلستان گفت: استان گلستان جزء استانهای خوب کشور  است و همه ساله با توجه به ظرفیت و پتانسیل موجود در استان سهمیه بالایی را جذب می کند و جزء پنج استان برتر کشور است.
 
مهدیان افزود:  امسال 14 هزار  واحد مسکونی در گلستان نوسازی می شود و سال قبل هشت هزار واحد بازسازی شد.
 
وی یادآورشد: امیدواریم امسال مثل سالهای گذشته 14 هزار واحد سهمیه را جذب و نسبت به تشکیل پرونده و عقد قرارداد اقدام کنند.

کد مطلب 1218337

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