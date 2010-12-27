  1. استانها
  2. گلستان
۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۰۳

سرقت کابلهای برق در گلستان روبه افزایش است

سرقت کابلهای برق در گلستان روبه افزایش است

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت توزیع برق گلستان اعلام کرد: سرقت کابلهای برق در استان روبه افزایش است.

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: علاوه بر سرقت کابلهای برق، حریم برق نیز در استان از مشکلات اساسی است.

وی اظهار داشت: به دلیل تغییرات کاربری در سطح اراضی استان و تبدیل زمینها به ساخت و ساز، حریم برق از مشکلات شد و سیمهای برق از محوطه برخی منازل عبور کرده است.

مدیرعامل شرکت توزیق برق گلستان گفت: حدود یک میلیون و 700 هزار لامپ کم مصرف در دوسال اخیر در استان توزیع شد.
 
شهابی افزود: همچنین در دوره هایی به 75 نیرو آموزشهای لازم برای آمزوش همگانی و نحوه استفاده از لامپهای کم مصرف برق داده شد.
 
وی یادآورشد: فروشندگان باید این تفکر را از خود دور کنند که لامپهای پرمصرف باعث جذب مشتری می شود و در این راستا در هفته های گذشته هفت هزار لامپ کم مصرف یارانه ای در اختیار شرکت قرار گرفت.
 
به گفته شهابی، گلستان از سال 85 طبق تعرفه گرمسیری سه و چهار قرار گرفت و تعرفه برق برخی مناطق آن آن براین اساس محاسبه می شود.
 
بیش از 483 هزار مشترک برق در گلستان وجود دارد.
کد مطلب 1218338

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها