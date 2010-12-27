سرقت کابلهای برق در گلستان روبه افزایش است

قاسم شهابی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: علاوه بر سرقت کابلهای برق، حریم برق نیز در استان از مشکلات اساسی است.

وی اظهار داشت: به دلیل تغییرات کاربری در سطح اراضی استان و تبدیل زمینها به ساخت و ساز، حریم برق از مشکلات شد و سیمهای برق از محوطه برخی منازل عبور کرده است.



مدیرعامل شرکت توزیق برق گلستان گفت: حدود یک میلیون و 700 هزار لامپ کم مصرف در دوسال اخیر در استان توزیع شد.



شهابی افزود: همچنین در دوره هایی به 75 نیرو آموزشهای لازم برای آمزوش همگانی و نحوه استفاده از لامپهای کم مصرف برق داده شد.



وی یادآورشد: فروشندگان باید این تفکر را از خود دور کنند که لامپهای پرمصرف باعث جذب مشتری می شود و در این راستا در هفته های گذشته هفت هزار لامپ کم مصرف یارانه ای در اختیار شرکت قرار گرفت.



به گفته شهابی، گلستان از سال 85 طبق تعرفه گرمسیری سه و چهار قرار گرفت و تعرفه برق برخی مناطق آن آن براین اساس محاسبه می شود.



بیش از 483 هزار مشترک برق در گلستان وجود دارد.