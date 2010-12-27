میزان صید از دریا کاهش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمود سقلی در دیدار با امام جمعه اهل سنت شهرستان افزود: یکی از دلایل این کاهش ، صید غیر مجاز از دریاست.

حاج آخوند عابدی کر امام جمعه بندر ترکمن گفت: صید غیر مجاز و غیر استاندارد جنایت بزرگی به جامعه، دریا و مواهب الهی است که باید جلو آن گرفته شود.

وی افزود: سوق دادن جامعه به سمت آبزی پروری و ایجاد فضای اشتغال برای جوانان فرصتی برای کسب و کار حلال ایجاد می کند که می تواند مهمترین کار برای پیشگیری از صید غیر مجاز در دریا باشد که این نقش را شیلات گلستان با توجه به تلاش های ارزنده ای که در بحث پرورش میگو ، ماهی قزل آلا و پرورش ماهیان خاویاری با استفاده از آب دریا دارد به خوبی ایفا می کند.



آخوند عابدی کر در پایان افزود: با توجه به نتایج موفقیت آمیز پرورش میگو در سال جاری امیدواریم با راه اندازی سایت میگو بخشی از جوانان منطقه جذب این فعالیت شده و از رفتن به دریا خودداری نمایند.



سرهنگ ابراهیم کیخا فرمانده یگان حفاظت منابع آبزی شیلات گلستان نیز گزارشی از وضعیت صید و صیادی و آبزی پروری در منطقه ارائه کرد.