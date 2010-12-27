هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری به کار خود پایان داد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، مدیرعامل شرکت ملی حفاری ایران گفت: هم دلی و هم افزایی سازندگان داخلی در بخش ساخت قطعات و تجهیزات صنعت حفاری موجب پیشرفت روز افزون این صنعت شده است.

وی افزود: رشد کمی و کیفی نمایشگاه های صنعت حفاری نشاندهنده توانمندی و ظرفیتهای بالای متخصصان داخلی در راستای بومی سازی این صنعت استراتژیک است.

همچنین مشاور عالی مدیرعامل شرکت ملی حفاری به تشریح ویژگیهای نمایشگاه هشتم پرداخت و گفت: هدف از برگزاری این نمایشگاه ارایه نیازمندیها و توانمندیها و تعامل میان تولیدکنندگان و مصرف کنندگان برای خودکفایی و تامین نیازهای صنعت حفاری است.



عبدالحسن مقتدایی افزود: از نخستین روز برپایی نمایشگاه بحثها به طور عمده درباره موضوعات کاری و در راستای افزایش ارتباط بین سازندگان و تولید کنندگان بود.



وی با اشاره به موفقیتهای شرکت ملی حفاری ایران در زمینه بومی سازی این صنعت و اهتمام به ساخت قطعات و تجهیزات در داخل، اظهار داشت: از عوامل توفیق این شرکت همراهی آن با تولید کننندگان از مرحله اعلام نیاز تا تولید نهایی و مصرف کالاهای تولیدی است.



در ادامه رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفت، گاز و پتروشیمی خوزستان با اشاره به دستاوردهای برپایی این گونه نمایشگاه ها، گفت: نمایشگاه امسال از نظر ظرفیت و تخصص نسبت به دوره های قبل رشد چشمگیری داشت.



علی کرانی افزود: امضای تفاهم نامه همکاری بین این انجمن و شرکت ملی حفاری نقطه عطفی برای موفقیتهای بیشتر در عرصه ساخت تجهیزات حفاری در کشور است.



وی از سازندگان و تولید کنندگان قطعات و تجهیزات صنعتی خواست تا در کیفیت تولید قطعات و تجهیزات بازارهای منطقه را مدنظر داشته باشند.



همچنین محمد رجبی مشاور مدیرعامل شرکت گلوبال پتروتک کیش به عنوان نماینده شرکتها و سازندگان حاضر در هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری از برگزار کنندگان این رویداد صنعتی قدردانی و بر تعامل بیشتر میان سازندگان و دست اندرکاران صنعت حفاری تاکید کرد.



هشتمین نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری، همزمان با سالروز تاسیس شرکت ملی حفاری ایران از روز چهارشنبه (اول دی) در مجاورت ساختمان مرکزی این شرکت در اهواز برگزار شد.



در این نمایشگاه 130 شرکت و سازنده از مجموعه‌های سازندگان و تولید کنندگان قطعات و تجهیزات صنعت حفاری کشور در فضایی پوشیده و روباز به مساحت حدود شش هزار متر مربع توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتند.



این نمایشگاه تخصصی صنعت حفاری که با همکاری دانشگاه صنعت نفت، پژوهشگاه صنعت نفت و پارکهای فناوری دانشگاه تهران و شهید چمران اهواز برگزار شد و نسبت به نمایشگاه های پیشین فراگیرتر بود.