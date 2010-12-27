طرح پژوهشی تدوین دانش فنی دستگاه های حفاری رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، رونمایی از این طرح شامگاه یکشنبه در آخرین روز برپایی نمایشگاه هشتم با حضور مدیران عامل شرکت ملی حفاری ایران و شرکت طراحی مهندسی سامان دقت صورت گرفت.

تدوین دانش فنی دستگاه های حفاری در سال 1387 در قالب یک طرح پژوهشی و مطالعاتی در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران تعریف و شرکت سامان دقت به عنوان مجری آن انتخاب و اجرای پروژه را عهده دار شد.



مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی سامان دقت در این باره توضیح داد: بر اساس این طرح اطلاعات تمامی تجهیزات و ادوات دستگاه های حفاری خشکی موجود در شرکت ملی حفاری ایران استخراج و در قالب چند دسته اصلی طبقه بندی شد.



امیر مسعود نراقی افزود: اطلاعات جمع آوری شده به نحوی است که توان رقابتی این شرکت را در مناقصات داخلی و خارجی افزایش داده و در انتخاب دستگاه حفاری و ارائه مشخصات آن به مناقصه گذار از شتاب و دقت مناسبی برخوردار است.



وی اظهار داشت: کارهای اجرایی این طرح در دو فاز تعریف و برنامه ریزی شد که شامل تدوین دانش فنی و تولید نرم افزار مشخصات فنی دستگاه های حفاری بود.



نراقی گفت: با وجود حجم بسیار بالای داده هایی که در این سامانه لحاظ شده است، می توان ادعا کرد که در ردیف بانکهای اطلاعاتی بزرگ کشور قرار دارد.



مدیرعامل شرکت طراحی مهندسی سامان دقت افزود: این شرکت برنامه تدوین دانش فنی دستگاه های حفاری دریایی و تولید نرم افزار جامع حفاری را نیز ارایه کرده تا با همکاری دانشکده مهندسی نفت اهواز و حمایت شرکت ملی حفاری ایران آنها را پیاده سازی کند.