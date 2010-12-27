پروژه های خلاقانه فنی و حرفه ای حمایت مالی می شوند

شهرام ملایی هزاروندی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت : فنی و حرفه ای خوزستان با 20 پروژه تحقیقاتی و پژوهشی از قبیل دستگاه تست مادربرد کامپیوتر، سیستم تصفیه دود کارخانجات صنعتی، تابلو اتوماسیون صنعتی، پروژه سیموی تور plc، کمپرسور هوا سیستم آموزشی سردخانه و در بخش فناوری نرم افزارهایی مانند کارتابل اداری، آزمون ساز، آموزشگاه آزاد، گواهینامه الکترونیکی طراحی شده توسط کارشناسان و کارآموزان فنی و حرفه ای خوزستان به همراه دیگر دستگاه های اداری و شرکتها در نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری حضوری فعال دارد.
وی افزود: برای ترقی و پیشرفت هیچ راهی بهتر از پژوهش و تحقیق نیست و مقوله پژوهش در فنی و حرفه ای به عنوان یک ضرورت و نیاز مطرح است.
معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی ادامه داد: کارآموزان می توانند با بازدید از نمایشگاه با آخرین دستاوردهای پژوهشی استان آشنا شوند.
ملایی گفت: مهارت آموختگان فنی وحرفه ای می توانند در موضوعات مختلفی که توانایی و استعداد دارند با استفاده از امکانات فنی وحرفه ی و حمایت خانوده به امر پژوهش و تحقیق بپردازند و فنی وحرفه ای از پروژه های برتر کارآموزی در کارگاه های آموزشی حمایت مالی می کند.
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