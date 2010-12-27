پروژه های خلاقانه فنی و حرفه ای حمایت مالی می شوند

شهرام ملایی هزاروندی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت : فنی و حرفه ای خوزستان با 20 پروژه تحقیقاتی و پژوهشی از قبیل دستگاه تست مادربرد کامپیوتر، سیستم تصفیه دود کارخانجات صنعتی، تابلو اتوماسیون صنعتی، پروژه سیموی تور plc، کمپرسور هوا سیستم آموزشی سردخانه و در بخش فناوری نرم افزارهایی مانند کارتابل اداری، آزمون ساز، آموزشگاه آزاد، گواهینامه الکترونیکی طراحی شده توسط کارشناسان و کارآموزان فنی و حرفه ای خوزستان به همراه دیگر دستگاه های اداری و شرکتها در نمایشگاه دستاوردهای علمی و فناوری حضوری فعال دارد.

ملایی افزود: به صدا درآوردن زنگ پژوهش، اختصاص یک روز ویژه پژوهش در مراکز، توزیع CD، پخش فیلم علمی و تیزر، توزیع بروشور و پوستر و برگزاری همایش یک روزه آسیب شناسی نظام آموزشی سنتی در آینده نزدیک از برنامه اداره پژوهش فنی وحرفه ای خوزستان در این هفته به شمار می رود.



وی افزود: برای ترقی و پیشرفت هیچ راهی بهتر از پژوهش و تحقیق نیست و مقوله پژوهش در فنی و حرفه ای به عنوان یک ضرورت و نیاز مطرح است.



معاون آموزش، پژوهش و برنامه ریزی ادامه داد: کارآموزان می توانند با بازدید از نمایشگاه با آخرین دستاوردهای پژوهشی استان آشنا شوند.



ملایی گفت: مهارت آموختگان فنی وحرفه ای می توانند در موضوعات مختلفی که توانایی و استعداد دارند با استفاده از امکانات فنی وحرفه ی و حمایت خانوده به امر پژوهش و تحقیق بپردازند و فنی وحرفه ای از پروژه های برتر کارآموزی در کارگاه های آموزشی حمایت مالی می کند.

نمایشگاه هفته پژوهش از چهارم تا 9 دی ماه و از ساعت 16 تا 22 در محل حوزه هنرهای معاصر برپاست.