توسعه کشت دوم در گیلان نیازمند برنامه ریزی جدی فرهنگی است

ایرج بنیادی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: کشت دوم، راهکار مناسبی برای تقویت اقتصاد کشاورزی گیلان محسوب می شود و افزایش تولید، ایجاد فرصتهای شغلی جدید و افزایش درآمد خانوارهای روستایی را به دنبال دارد.

وی اظهارداشت: توسعه کشت دوم می تواند در فراهم کردن شرایط ماندگاری جوانان روستایی در روستاها و پرهیز آنان از مهاجرت به شهرها موثر باشد.

معاون بهبود تولیدات گیاهی جهاد کشاورزی گیلان کمک به تحقق فرآیند خودکفایی در تولید محصولات زراعی را از فواید کشت دوم دانست و یادآورشد: اگر در نیمی از238 هزار هکتار از شالیزارهای گیلان از طریق کشت دوم به تولید محصولات زراعی پرداخت سالانه می توان حدود 400 هزار تن انواع محصولات کشاورزی به ارزش حدود هزار میلیارد ریال به بازارعرضه کرد.

در حال حاضر فقط در57 هزار هکتار از 238 هزار هکتار از شالیزارهای استان پس از برداشت برنج محصولاتی نظیر انواع سبزیجات، حبوبات و دانه های روغنی کاشته می شود که با شرایط فعلی 80 هزار هکتاراز شالیزارهای گیلان برای کشت دوم مناسب هستند.