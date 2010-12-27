سیستم ارجاع محدودیت درمان نیست

محمدرضا امینیان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: سیستم سلامت کشور یک سیستم تخصص محور بوده که باید تبدیل به سیستم پزشک سلامت محور شود و در جهتی حرکت کند که رفاه، پیشرفت و توسعه را به همراه داشته باشد.

وی اظهارداشت: در شرایط کنونی به دلیل شکل گرفتن رشته های مختلف و متعدد تخصصی و فوق تخصصی، راهنمایی و ارائه مشورت صحیح و علمی برای انتخاب صحیح مسیر درمان بعنوان یکی از نیازهای مهم درمانی تلقی می شود.

مدیرکل بیمه خدمات درمانی گیلان گفت: بعنوان مثال برای برخورد با یک سردرد به شش نوع تخصص مختلف می توان مراجعه کرد که چه بسا انتخاب آخر انتخاب صحیح بیمار باشد که این علاوه بر از دست رفتن فرصت طلایی درمان، متأثر کردن جسم بیمار و پیچیده تر شدن مشکل و همینطور بروز احساس یأس و ناامیدی و عدم اطمینان به طبیب، باعث ایجاد هزینه های بی مورد، سرسام آور، اسراف منابع ریالی و ارزی کشور می شود.

وی خاطر نشان کرد: از مهمترین منابع اطلاعاتی برای بهبود وضعیت جسمی و روانی بیمار و نتیجه ‌گیری گیری مطلوب از درمان، وجود یک سیستم بایگانی مرتب و داشتن پرونده پزشکی در طول زندگی است که در هیچ سیستمی بجزء سیستم ارجاع مبتنی بر پزشک خانواده ( پزشک معالج ) امکان دستیابی به این مهم وجود ندارد.

امینیان همچنین گفت: پیشرفت امور پزشکی و بهداشتی از شاخصهای مهم توسعه هر کشوری است و وجود یک برنامه موفق درمانی بیانگر شکوفایی و رشد جامعه است.

وی یادآورشد: کشورهای مختلف با توجه به امکانات و زیربنای فرهنگی و اجتماعی خود شیوههای خاص را در این خصوص دنبال می کنند.