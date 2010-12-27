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۶ دی ۱۳۸۹، ۹:۱۳

علیرغم ادعای مسئولان؛

یک هفتم جمعیت مازندران بیسواد است

یک هفتم جمعیت مازندران بیسواد است

ساری - خبرگزاری مهر: در حالی که مسئولان سوادآموزی مازندران از برگزاری جشن پایان بیسوادی در اکثریت شهرهای استان خبر می دهند، یک مقام مسئول در استانداری اظهار داشت که هنوز یک هفتم جمعیت سه میلیونی استان بیسواد هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا رشیدی، مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری مازندران پیش از ظهر یکشنبه در جلسه ستاد راهبردی نهضت سوادآموزی مازندران در استانداری افزود: در حال حاضر 70 درصد جمعیت مازندران در سنین 10 تا 49 سال قرار دارند.

وی خاطر نشان کرد: 90 درصد جمعیت مازندران در سنین 10 تا 69 سال بوده که اکثریت سنین بالای 60 سال از حداقل سواد برخوردار نیستند.
 
مدیرکل آمار و اطلاعات استانداری مازندران با اشاره به اینکه جامعه هدف باسوادی استان باید سنین بالای 50 سال باشد تصریح کرد: 403 هزار و 98 نفر از جمعیت استان بیسواد بوده که غالبا در سنین 60 سال به بالا قرار دارند.
 
رشیدی با بیان اینکه 20 درصد جمعیت بالای 60 سال روستاها و 10 درصد این سنین در شهرها بیسوادند یادآور شد:  غالب سنین بالای 50 سال مازندران بیسواد هستند.
 
موسی امینی، مدیرکل نهضت سوادآموزی مازندران نیز با اشاره به اینکه کمبود نیروی انسانی در آموزش و پرورش استان از طریق نیروهای حق التدریسی نهضت رفع شده است گفت: 400 آموزشیار مازندران در آموزش و پرورش فعال هستند.
 
وی با بیان اینکه 800 میلیون تومان در سفر دوم دولت به نهضت سوادآموزی مازندران تصویب شده اظهار داشت: هنوز این اعتبار به نهاد سوادآموزی استان اختصاص نیافته است.
 
عباد اسدی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر مازندران نیز با اشاره به اینکه خدمات امدادی به صورت داوطلبانه در مساجد آموزش داده می شود اظهار داشت: ساماندهی این فعالیت ها در دستور کار جمعیت قرار دارد.
 
وی با بیان اینکه آموزش امداد مساجد به صورت پایلوت در 10 روستای مازندران آغاز شده است گفت: خانه داوطلب روستایی در مازندران ایجاد می شود.
 
کد مطلب 1218349

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