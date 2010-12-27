ارائه طرح نخستین شهرک سلامت خاورمیانه در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، سیدعیسی هاشمی حیدری گفت: پیشنهاد ساخت شهرک ودهکده سلامت در دوفاز مختلف، از سوی سرمایه گذاران، پزشکان ایرانی مقیم خارج از کشور و بخش خصوصی داخلی به استانداری رسیده و کار کارشناسی این پروژه به زودی آغاز می شود.

هاشمی افزود: این طرح باید در کارگروه گردشگری استان مطرح و پس از دفاع و تصویب، سیر قانونی اجرای آن طی شود.

به گفته وی، برای اجرای فاز اول این پروژه نیاز به ۳۰ تا ۵۰ هکتار زمین برای عرصه است که تمامی اعیان در این پروژه به صورت سنتی و براساس اکوسیستم طبیعی منطقه ساخته می شود.

معاون عمرانی استانداری مازندران، هدف از طرح چنین پیشنهادی از سوی سرمایه گذاران را ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در سطح استاندارد های بین المللی در کنار خدمات متنوع و تفریحی اعلام کرد.

وی گفت: در طرح اولیه مناطقی نظیر مراقبت های درمانی بهداشتی، رفاهی اقامتی، تجاری فروشگاهی، نمایشگاهی مرکز همایش های ملی پیش بینی شده است.



