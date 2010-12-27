استقبال مازنی ها از نانوایی های آزادپز بیشتر شد

به گزارش خبرنگار مهر، ولی الله فرزانه شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها در سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران افزود: همکاری صنایع، بنگاه های اقتصادی و صاحبان تولید در ابتدای اجرای این قانون در استان بسیار مناسب بوده است.

وی خاطر نشان کرد: سمینار فوق العاده استانداران با رئیس جمهور، صبح امروز(دوشنبه) پیرامون نحوه اجرای قانون هدفمندی در استانها و اعلام سیاست های حمایتی دولت به بخش های مختلف برگزار می شود.

معاون برنامه ریزی استانداری مازندران با اشاره به اینکه نانوایی های سنتی اکنون دارای مشتری کمتری به مراتب از نانوایی های آزادپز هستند، تصریح کرد: بسیاری از نقاط استان، شاهد صف های طولانی خبازی ها آزادپز و خلوت نانوایی ها سنتی است.

فرزانه با بیان اینکه نانوایان خبازیهای سنتی باید به سمت کیفیت بخشی به نان تولیدی خود اقدام کنند یادآور شد: بنابراین می توان نتیجه گرفت که یکی از سیاست های طرح هدفمندی که همان رقابت پذیری است در حال اجرایی شدن می باشد.

وی با اعلام اینکه خوشبختانه گزارشی مبنی بر اعلام نارضایتی مردم از افزایش قیمت نان وجود نداشته است، افزود: برخی واحدهای خبازی سنتی در استان از این روند گله مند و حاضر به فروش نان خود با قیمتی کمتر از نرخ مصوب دولتی شدند.

وی با تاکید بر تقویت فرهنگ صرفه جویی، مصرف بهینه در حوزه های مختلف تولید، صنعت و کشاورزی اظهار داشت: دولت به دنبال اتخاذ راهکارهایی برای تامین سوخت ساکنان مناطق کوهستانی است.

کامیاب، ناظر پولی بانک مرکزی در مازندران نیز با اشاره به اینکه ازدحام جمعیت مقابل بانک ها در روزهای نخست آزادسازی یارانه ها به مردم در بانک ها بوده است خاطر نشان کرد: دو هزار میلیارد ریال از یارانه مردم مازندران در حسابهایشان موجود است.

وی با بیان اینکه هیچ بانکی اجازه مسدوی حساب واریزی یارانه های فردی به دلایل مختلف نظیر دیرکرد تسهیلات دریافتی را ندارد اظهار داشت: مردم موارد مشاهده شده را به ناظرپولی بانک مرکزی مازندران اطلاع دهند.