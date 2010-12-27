قیمت مرغ در مازندران نوسان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، عباس علی وفایی نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندی یارانه ها در ساری افزود: قیمت مرغ پس از اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در روزهای مختلف افزایش و کاهش 50 تومانی داشته است.

وی خاطر نشان کرد: برخی واحدهای تولید مرغ در استان نیازمند سوخت بیشتری بوده که بزودی رفع می شود.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران با اشاره به اینکه ارتقاء کیفیت نان تولیدی در خبازی ها، امری ضروری است، تصریح کرد: هفته آینده در وزارت بازرگانی به هفته ارتقاء کیفیت نان در کشور نامبرده شده است.

وفایی نژاد با بیان اینکه با افزایش قیمت نان، اقبال مردم به نان های صنعتی بیشتر شده است، یادآور شد: نانواداران سنتی باید برای ارتقاء کیفیت نان های تولیدی تلاش بیشتری کنند.

وی در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به اینکه ارتقاء شاخصهای حمل و نقلی دغدغه اصلی در اجرای قانون هدفمندی است، افزود: علیرغم افزایش قیمت محصولات پتروشیمی، افزایش چند درصدی در قیمت لاستیک و روغن اتومبیل حادث می شود.

وی بیان داشت: موجودی انبارهای مازندران برای کنترل بازار روغن و لاستیک کامل است.

رئیس سازمان بازرگانی مازندران نیز خواستار افزایش نرخ کرایه آژانس های تاکسی تلفنی در شهرهای استان از سوی ستاد شد.