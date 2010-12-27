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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۱:۱۶

4500 راننده برون شهری مازندران بسته حمایتی سوخت می گیرند

4500 راننده برون شهری مازندران بسته حمایتی سوخت می گیرند

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران با اشاره به تشکیل کمیته طرح هدفمندی در اداره کل و شهرستان ها اظهار داشت: با اجرای قانون هدفمندی، 4500 راننده برون شهری استان، بسته حمایتی سوخت دریافت می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مجید رضا نصرالله نژاد شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد استانی هدفمند کردن یارانه ها در سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران در ساری افزود: تاکنون اطلاعات هفت هزار و 889 راننده سواری و چهار هزار و 588 وانت بار استان به ستاد سوخت کشور ارائه شده است.

وی خاطر نشان کرد: 4500 ناوگان بخش مسافر نیز برای دریافت تسهیلات و برخورداری از بسته حمایتی ستاد مدیریت سوخت شناسایی شدند.
 
مدیرکل حمل و نقل و پایانه های مازندران با اشاره به اینکه بانکها برای اعطای تسهیلات سوخت به رانندگان خودروهای سواری، وانت، اتوبوس و مینی بوس نباید ضامن درخواست کنند، تصریح کرد: بانکها جهت اعطای تسهیلات به صاحبان خودرها صرفا کپی مدارک رانندگان را دریافت کنند.
 
نصرالله نژاد با بیان اینکه نرخ سواری برون شهری حدود 20 درصد افزایش یافته است، یادآور شد: نرخ کرایه خودروهای مینی بوس، اتوبوس ویژه، کامیونت، تریلی ها به ترتیب از 30 تا 10 درصد افزایش داشته است.
 
وی با اعلام اینکه افزایش سوخت برای خودروهای مینی بوس، اتوبوس، کامیونت و سواری برون شهری به میزان 30 تا 120 لیتر در ماه به ستاد سوخت درخواست شده است گفت: خوشبختانه گزارش خاصی مبنی بر شکایت از رانندگان برای افزایش خودسرانه کرایه مسافرین ارائه نشده است.
 
نصرالله نژاد، زمان اجرای این طرح را از روزپنجم دیماه اعلام کرد. 
کد مطلب 1218354

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