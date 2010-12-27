سهمیه سوخت ابلاغی بخش کشاورزی مازندران کافی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، عنایت الله تورنگ شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندی یارانه ها در ساری افزود: نیاز واقعی سوخت فعالان بخش کشاورزی در ماه بالغ بر 22 میلیون لیتر است.

وی خاطر نشان کرد: به دلیل کاهش بارندگی بسیاری از اراضی استان با تاخیر شخم بندی شده که این موضوعات دلیلی بر مصرف بیشتر سوخت در ماههای پایانی سال احساس می شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به اینکه این سازمان پیشنهاد خود مبنی بر ارائه سهمیه بندی سوخت به بخش کشاورزی از آغاز سال آینده صورت گیرد را به مدیریت سوخت کشور داده است تصریح کرد: در مازندران بسیاری از چاه های فاقد پروانه موجود که به واسطه نداشتن پروانه از دریافت سوخت محروم شدند.

تورنگ با بیان اینکه 85 هزار دستگاه تیلر و تراکتور در روستاها نیازمند سوخت هستند یادآور شد:عدم ارائه به موقع سوخت به کشاورزان، مشکلاتی را در تامین برنج مرغوب و پرمحصول برای بخش کشاورزی کشور ایجاد می کند.

وی با اشاره به وجود 360 واحد مرغداری بدون پروانه در استان افزود: باید اقداماتی صورت گیرد که با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، لطمه ای به تولید وارد نشود و مردم ایران در شب عید نیازمند لبنی و کشاورزی نباشند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران در بخش دیگری از سخنانش به اثرات مثبت قانون هدفمندی یارانه ها در کشور اشاره کرد و گفت: بر این اساس، 104 واحد دامداری استان اصلاح و بهسازی می شود.

تورنگ افزود: با اجرای قانون هدفمندی یارانه ها در بخش کشاورزی، 454 واحد مرغداری مازندران دارای ساختار جدید صنعتی می شوند.

وی از جایگزینی 660 دستگاه تراکتور و مقادیر فراوانی موتور پمپ از طریق بسته حمایتی بخش کشاورزی هدفمندی یارانه ها خبر داد.