بخش اندکی از مقالات پژوهشی در کشور تولید می شود

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر احمد علی عنایتی شامگاه یکشنبه در مراسم بزرگداشت هفته پژوهش در دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: در حال حاضر بخش اندکی از یافته های پژوهشی کشور به کمک جامعه و تحول می آید.

وی خاطر نشان کرد: در حوزه پزشکی باید پژوهشهایی در حوزه داروسازی ایجاد تا ایده از دانشگاه به صنعت هدایت شود.

معاون دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی مازندران با اشاره به اینکه با اتکاء به دانش های پزشکی سنتی و دخالت آن در تولید علم می تواند موفقیتهای عمده ای در پزشکی نوین خلق کرد تصریح کرد: پژوهش ها در کشور باید از حالت دولتی خارج و به سمت محصول سوق یابد.

عنایتی با بیان اینکه ایران اسلامی برای ارتقاء تراژ پژوهشی و رسیدن به کشور اول منطقه در سال 1404 باید 75 هزار مورد یافته پژوهشی خلق کند، یادآور شد: جهش علمی در ارائه مقالات طی سال های اخیر در دانشگاه های پزشکی کشور مضاعف شده است.

وی با اعلام اینکه پژوهشگاه دانشگاه علوم پزشکی مازندران از محل مصوبات سفر سوم دولت در استان ایجاد می شود، افزود: به واسطه رقابتی نبودن فضای پژوهش در بخش خصوصی، بخش اعظمی از پژوهش که دولتی انجام می شود خروجی مناسبی ندارد.

عنایتی در پایان با اشاره به جذب 160 پژوهشگر در دانشگاه علوم پزشکی مازندران در صورت تخصیص اعتبارات لازم از وزارت بهداشت شد.

