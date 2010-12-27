127 واحد آسیب پذیر صنعتی در مازندران شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم یعقوبی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد استانی هدفمندی یارانه ها در سازمان امور اقتصادی و دارایی مازندران در ساری افزود: 119 واحد از 127 واحد فوق برای دریافت تسهیلات و برخورداری از بسته حمایتی در سایت وزارت صنایع ثبت نام کردند.

وی خاطر نشان کرد: واحدهای فوق تا پایان هفته جاری به بانک های عامل جهت اعطای تسهیلات معرفی می شوند.

معاون برنامه ریزی سازمان صنایع و معادن مازندران با اشاره به اینکه وزارت صنایع، اعتبارات نوسازی 15 تا 40 میلیون تومانی به واحدهای صنعتی استان اعطاء می کند تصریح کرد: همکاری واحدهای تولیدی و صنعتی برای اجرای این قانون با دولت مناسب بوده است.

یعقوبی با بیان اینکه 14 کارخانه تولید آجر ماشینی در استان نیازمند سوخت بیشتری نسبت به سایر واحدهای تولیدی مازندران هستند اظهار داشت: بسته حمایتی ویژه کارخانجات آجر ماشینی بزودی ارائه می شود.

وی با اشاره به نیاز روزانه هزار لیتر سوخت گاز برای 46 واحد صنعتی استان، یادآور شد: دولت قصد دارد به این واحدها نیز بسته های حمایتی سوخت ارائه کند.



