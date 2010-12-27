۹ دی‌ در تاریخ ایران ماندگار خواهد شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت الله سیدهاشم حسینی بوشهری، شامگاه یکشنبه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی (ره) قم در سخنانی با عنوان بصیرت و نقش رسانه‌ها در بصیرت بخشی به مردم بیان کرد: در شرایطی که فضای جامعه غبارآلود و تشخیص حق از باطل مشکل می‌شود انسان باید عمیقا بیندیشد و وظیفه خود را تشخیص دهد.



وی ادامه داد: انسان در چنین شرایطی باید بیندیشد که کدام مسیر به آخرت و سرنوشت کربلا و امام حسین (ع) ختم می‌شود در این صورت اگر همانند پیامبر (ص) همه دنیا را هم به او بدهند دست از هدفش و دینداریش بر نمی‌دارد.



آیت الله حسینی بوشهری با بیان اینکه در اسلام زیادی جمعیت و اشخاص معیار حق نیستند تصریح کرد: صحابه پیامبر (ص) زمانی صحابه می‌مانند که از علی (ع) پیروی کنند؛ معیار فضیلت علی (ع) این نیست که چند نفر از صحابه پیامبر (ص) از او حمایت می‌کنند بلکه معیار فضیلت صحابه پیروی از علی (ع) است.



حسینی بوشهری اظهارداشت: اگر معیار جامعه این باشد با این معیار مشکلات جامعه ما نیز قابل تجزیه و تحلیل است.



امام جمعه قم با تاکید بر لزوم تبعیت از ولایت به داستانی از یکی از پیروان امام صادق (ع) اشاره و تأکید کرد: در تاریخ آمده است که یکی از پیروان امام صادق (ع) به ایشان فرمودند اگر شما بگویید نصف یک انار حرام و نصف دیگر آن حلال است من آن را می‌پذیرم و تردیدی در دل راه نمی‌دهم.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با بیان اینکه معنای فدایی ولایت این است که نسبت به مقتدا و رهبر خود فداکاری کند ابرازداشت: اگر جامعه به این سمت و سو رسید که مظاهر آن پیداست و ۹ دی‌ماه از مظاهر آن است جامعه دچار مشکل نخواهد شد.



وی افزود: حادثه ۹ دی به صورت خودجوش و بدون مقدمه و بر اثر ولایت پذیری مردم شکل گرفت و این حادثه در تاریخ این ملت ماندگار خواهد شد.



حسینی بوشهری تاکیدکرد: ولایت پذیری و عشق به ولایت و همراهی با پیشوا و رهبر هزینه دارد، انسان را ملامت و تهدید و تطمیع می‌کنند و بمب می‌گذارند و در این شرایط است گه اگر انسان مقاوم بماند ولایت پذیری خود را نشان خواهد داد.



وی اگر کاری نکردیم که دشمن خوشحال شود و کاری نکردیم که دشمن بگوید نظام اسلامی از عملکرد ۳۰ ساله خود پشیمان شده است نشان داده‌ایم که ولایت پذیر هستیم.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه گفت: در روایت آمده است که کسی ایمانش کامل است که از ملامت دیگران نهراسد، اهل ریا نباشد و اگر در فضای فتنه قرار گرفت با اندیشیدن مسیر درست را تشخیص دهد.



وی ادامه داد: ملامت کنندگان دائما ملامت می‌کنند که تو طرفدار رهبری هستی، فدایی ولایتی و در جرگه انقلابیون هستی اما مومن کسی است که از ملامت ملامت کنندگان نترسد و با افتخار این طعنه‌ها را برای دینداریش بپذیرد.



وی با بیان اینکه کربلا انتخاب مسیر‌ها بود که یک طرف این انتخاب، مسیر امام و یارانش و طرف دیگر انتخاب کسانی مانند ابن سعد بود افزود: فلسفه عزاداری‌ها این است که تاریخ گذشته را مرور کنیم تا عبرت برای آینده ما باشد‌ همان طور که ۳۲ ساله انقلاب ما مشحون از زیبایی‌ها برای یاران انقلاب و زشتی‌ها برای مخالفان و دشمنان است.