ایران بزرگترین تولیدکننده لوح فشرده در خاورمیانه است

عیسی زارع پور در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان، اظهار داشت: 21 کارخانه تولید لوح فشرده ( سی دی و دی وی دی ) در کشور مشغول به فعالیت هستند که بیشتر این کارخانه ها در استانهای قزوین، تهران، مازندران و زنجان مستقر هستند و تا دو میلیون لوح فشرده خام و پر در روز تولید می کنند.

وی افزود: تمام لوح های های فشرده خام کشور از طریق این کارخانه ها تامین می شود.

رئیس مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: افزون بر 12 هزار عنوان نرم افزار ثبت شده در کشور داریم که برای گرفتن مجوز پخش به این وزارتخانه مراجعه کردند.

100 بازی رایانه ای تولید داخل در اختیار مردم است

وی گفت: اکنون حدود 100 بازی رایانه ای تولید داخل و دو هزار بازی خارجی رده بندی شده بر اساس سن در اختیار مردم ایران قرار دارد.

زارع پور اظهار داشت: امروزه یکی از مهمترین ضربه هایی که کشور در حوزه رسانه های دیجیتال متحمل می شود به خاطر نبود فرهنگ مناسب برای استفاده از این رسانه است.

وی گفت: خانواده ها با شناخت فرصت ها و آگاهی داشتن نسبت به چالش های استفاده از رسانه های دیجیتال می توانند از وقوع آسیب هایی که احتمال دارد دامنگیر جوانان شود جلوگیری کنند.

وی افزود: دشمنان با استفاده از تمام ظرفیت های دنیای دیجیتال تلاش دارند با استحاله فرهنگی جوانان را از درون تهی کنند.

رئیس مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان داشت: وظیفه داریم با تولید محصولات دیجیتال مناسب و بالابردن فرهنگ استفاده از فن آوری و رسانه های سایبری، جوانان را در برابر تهاجمات فرهنگی دشمنان واکسینه کنیم.