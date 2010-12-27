استفاده رسانه های دیجیتال نیاز به فرهنگ سازی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، عیسی زارع پور عصر یکشنبه در جمع دست اندرکاران سیزدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال که قرار است در زاهدان برگزار شود، اظهار داشت: متاسفانه فرهنگ استفاده از رسانه های دیجیتال متناسب با رشد فن آوری و اطلاعات در جامعه ایران رشد و نهادینه سازی نشده است.

وی گفت: با توجه به اینکه رسانه های دیجیتال در کمترین زمان گستره فرهنگ و مذهب را در سراسر عالم منتشر می کنند، امروزه حوزه رسانه های دیجیتال مهمترین ابزار دشمن برای جنگ نرم علیه ایران محسوب می شود.

وی افزود: مرکز توسعه فن آوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی از دو سال پیش مبارزه با هجمه دشمنان علیه جوانان ایران را آغاز کرد و در این رابطه، رده بندی بازی های یارانه ای شروع شده است.

زارع پور بیان داشت: دشمنان به کمک سایت ها و بازی های یارانه ای آسیب های شدیدی به ارزش های اسلامی وارد می کنند.

وی گفت: دولت با راه اندازی بنیاد بازی های یارانه ای و ایجاد ردیف اعتباری مستقل برای حوزه رسانه های دیجیتال بسترسازی برای تولید انبوه کارهای خوب داخلی و ساماندهی فعالیت های دیجیتال را آغاز کرده است.

وی از دیگر اقدامات دولت برای نظامند شدن این حوزه حساس را، شناسنامه دار کردن محصولات دیجیتال و پایگاه های اینترنتی، ایجاد نظام ملی رده بندی بازی های یارانه ای ایرانی و خارجی و راه اندازی کارخانه های تولید و تکثیر لوح فشرده عنوان کرد.

رئیس مرکز توسعه فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: طی چند سال اخیر 100 جلد کتاب منتشر و 600 نشست تخصصی برای فرهنگ سازی استفاده درست از فن آوری اطلاعات و رسانه های دیجیتال برای دانشجویان، اساتید دانشگاه ها، حوزویان و سایر اقشار مردمی برگزار شده است.

زارع پور از برگزاری سیزدهمین نمایشگاه رسانه های دیجیتال در زاهدان در آینده نزدیک خبر داد و گفت: برگزاری این نمایشگاه برای اولین بار در سیستان و بلوچستان می تواند شروعی برای ساماندهی فعالیت های دیجیتال در این استان باشد.

وی اظهار داشت: مرکز توسعه فن آوری اطلاعات وزارت فرهنگ و ارشاد آمادگی دارد تا پایان سال 10 تا 15 مرکز فرهنگی رسانه دیجیتال را در سیستان و بلوچستان راه اندازی کند.