راههای آسفالت سیستان به دو هزار و 490 کیلومترافزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، ایوب کرد عصر یکشنبه در مراسم گرامیداشت هفته راهدار و حمل و نقل جاده ای در ایرانشهر اظهار داشت: هزار و 290 میلیارد ریال اعتبار طی پنج سال گذشته تاکنون برای ساخت، بهسازی و بازسازی راههای حوزه استحفاظی این اداره کل واقع در جنوب استان هزینه شده است.

وی افزود: گستره محورهای ارتباطی جنوب استان بیش از 88 هزار کیلومتر است.

کرد بیان داشت: نیمی از محورهای ارتباطی استان در حوزه استحفاظی اداره کل راه و ترابری جنوب سیستان و بلوچستان قرار گرفته است.

وی گفت: در حال حاضر چندین پروژه بزرگ راه سازی با اعتبار یک هزار میلیارد ریال در جنوب سیستان و بلوچستان در حال اجراست.

مدیرکل راه و ترابری جنوب استان بیان داشت: با همت و تلاش دولت عدالت محور اکنون حجم عظیمی از محورهای ارتباطی حوزه این اداره کل بهسازی و آسفالت و دسترسی روستاییان به امکانات شهری و عرضه محصولات کشاورزی در بازار تسهیل شده است.

فرماندار ایرانشهر نیز در این نشست گفت: راهداران به عنوان سربازان گمنامی هستند که در سخت ترین شرایط جوی در خدمات رسانی به مردم از هیچ تلاشی کوتاهی نمی کنند.

رحمدل بامری اظهار داشت: راه، زیربنای توسعه هر منطقه محسوب می شود و راهداران عاملان نخست توسعه هستند.

در این مراسم نیز از راهداران نمونه و کارکنان پلیس راه حوزه اداره کل راه و ترابری جنوب سیستان و بلوچستان تجلیل شد.

استان سیستان و بلوچستان دارای دو اداره کل راه و ترابری است که یکی مستقر در زاهدان و دیگری در ایرانشهر است.