به گزارش خبرنگار مهر، دکتر مقصود فراستخواه در یکشنبه 5 دی در همایش ملی "پژوهش اجتماعی و فرهنگی در جامعه ایران" با موضوع "بایسته‌های پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی با تأکید بر نظریه کنشگر – شبکه" سخن ‌گفت.

وی با اشاره به وضعیت قطبی‌شده‌ای که سایه سنگین آن بر پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی وجود دارد، گفت: این مسئله سبب شده از یک سو مشروعیت علوم اجتماعی زیر سؤال برود، بدین معنا که گفته می‌شود علوم اجتماعی سکولار هستند و بنابراین در بهترین حالت باید خود را اصلاح کنند.

وی افزود: در سوی دیگر اجتماع علمی و اهالی این علوم هستند که در سنت نظری نفس می‌کشند و در رؤیای وضعیت ایده‌آلی از هنجارهای علمی با آرزوهای سرکوفت شده علم‌ورزی نرمال و لوازم شناخته شده این علم‌ورزی نرمال مثل آزادی آکادمیک و استقلال دانشگاه به سر می‌برند.

این پژوهشگر و محقق علوم اجتماعی تصریح کرد: این وضعیت غیر از وضعیت شناخته شده‌ای است که در نظامهای اقتدارگرای کشورهای جنوب وجود دارد. بدین معنا که گویی این بحث در ایران بر سر اختیارات معرفت‌شناختی است و نه محدود کردن بیرونی دانشگاه. در نهایت حاصل این امر استیصال و در هم شکسته شدن امید اجتماعی اهالی علوم اجتماعی است.

وی گفت: نتیجه این مسئله مهاجرت به بیرون، مهاجرت به درون، برج‌عاج‌نشینی روشنفکری و دانشگاهی، جدایی از جامعه و نیز دنیای زندگی روزمره است.

فراستخواه در ادامه با طرح این پرسش که چگونه می‌توان شرایط را برای پژوهش اجتماعی و فرهنگی ارتقاء داد، گفت: در این بحث می‌کوشم پاسخی درونی به جای اسناد بیرونی به این سؤال مدنظر قرار دهم؛ یعنی اینکه آیا ما می‌توانیم فهم خود از علم‌ورزی را ارتقاء دهیم؟

وی افزود: فرض من در اینجا این است که باید با وضعیتهای بحث‌انگیز و یا شاید بحرانی، مفهوم‌سازانه و نظریه‌پردازانه مواجه شویم و سازه‌های طرح خود را از علم‌ورزی و اجتماع علمی ارتقاء دهیم. ما باید خودفهمی را با ظرفیتهای مفهومی و الگوهای توصیفی و توضیحی کارآمدتری از علم ارتقاء دهیم و در نتیجه از این طریق تصویر ذهنی‌ خود را ارتقاء دهیم.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در ادامه به بحث درباره نظریه کنشگر – شبکه (ANT) پرداخت و گفت: این نظریه خاستگاهی اروپایی دارد که آغاز آن به دهه هشتاد بازمی‌گردد. بنابراین نظریه، علم در شبکه ناهمگن و نامتجانسی از عالمها، نهادها، ابزارها، چیزها، قوانین و هنجارها عمل می‌کند. تأکید بر عامل غیرانسان در این نظریه اهمیت بسیاری دارد چرا که می‌کوشد ساخت روایی پیچیده، شبکه‌ای و نامفهوم علم را شالوده‌زدایی کند.

وی ادامه داد: هر موقعیتی از انسان- انسان، انسان- اشیاء، اشیاء - انسان، انسان- اشیاء – انسان می‌تواند تکه‌ای از داستان علم باشد. بعنوان مثال مورد انسان – اشیاء را می‌توان فناوری اطلاعات و ارتباطات دانست که تأثیر بسیاری بر داستان علم دارد.

فراستخواه در ادامه با توجه به نظریه کنشگر - شبکه، درباره جاذبه نیوتن پرداخت و یادآور شد: این موضوع در شبکه‌ای ساخته شده که در آن کنشگران انسانی و غیرانسانی نیز دخیل هستند و در آن سه سنت مطرح یعنی رئالیسم علمی، برساختگرایی اجتماعی و تحلیل گفتمان وجود دارند.

وی گفت: در نظریه کنشگر - شبکه تأکید بر این است که امر مادی، امر اجتماعی و امر گفتمانی با هم عمل می‌کنند و بنابراین، این نظریه بر خلاف سنت مرتونی، علم را یک وضعیت ایده‌آل هنجاری توصیف نمی‌کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: پژوهش اجتماعی و امر فرهنگی، شبکه‌ای از گفتمانها، آدمها، ساختارها، موقعیتها، اشیاء، برنامه‌ها و اقدامهاست که انسانها در آن کنش می‌کنند، سیستمها در آن رفتار می‌کنند و اشیاء در آن عمل می‌کنند و این چنین است که داستان علم شکل می‌گیرد. به بیان دیگر ما خود را در شبکه‌ای موزاییکی می‌یابیم و اجتماع علمی نیز در چنین شرایطی خود را کشف می‌کند. در نتیجه ما با توجه به این نظریه از حالت قبض و فروبستگی بیرون می‌آییم و دوباره با امکانات و زیست‌جهان خود آشنا می‌شویم.

وی گفت: بر اساس این نظریه، پژوهش تنها عملی فنی و آکادمیک نیست بلکه تکثر نمایندگیها، از مفاهیم کلیدی این نظریه است. کنشگران علم از طریق شبکه‌سازی با کنشگران سایر حوزه‌ها وارد عمل می‌شوند نه اینکه فقط در دپارتمانهای درون‌رشته‌ای حضور داشته باشند.

فراستخواه سپس با تأکید بر اینکه معانی علم با هم برساخته می‌شوند، گفت: مفاهیم اجتماعی فقط در دانشگاه ساخته نمی‌شوند. علم هم ساخته دانشگاه و هم ساخته صنعت، خدمات و امر فرهنگی در زندگی اینجایی ایران است. بنابراین باید توجه داشت که موجودیتها در شبکه، سرشت ارتباطی دارند و رویکرد این نظریه، رویکردی ذات‌باور نیست. هیچ ذات متعینی در علم وجود ندارد که بدون ربط به شبکه توصیف و تحلیل شود.

وی با اشاره به پرسش اصلی باوکر در این نظریه که چیزها چگونه در شبکه عمل می‌کنند، تصریح کرد: مفهوم میانجیگری در این نظریه از دیگر مفاهیم مهمی است که باید به آن توجه کرد به این معنا که رابطه دو چیز، مجموع جبری و کنار هم خواص آن دو نیست.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی یادآور شد: شبکه در وضع ایده‌آل و آرام و متقارن عمل نمی‌کند. کالون تأکید دارد که نظریه‌اش مبتنی بر مفهوم سنتی از پایداری نیست و اندازه شبکه و ترکیب کنشگران و عاملان انسانی و غیر انسانی نیز در آن قابل پیش‌بینی نیست.

فراستخواه گفت: علم "با به هم نزدیک سازی" امور و عناصر متباین و به صورت تنش‌زا پیش می‌رود. این موارد کمک می‌کند تا جامعه علمی توانا شده و امکان ادامه دادن در بحران را بیاید. بنابراین گاهی کنشگران برای تثبیت موقعیت خود در شبکه، با استفاده از قدرت گفتمان و با چانه‌زنی، ضدبازیها را بی اثر می‌کنند.

وی از عاملان و اشیاء مرزی به عنوان مفهومی دیگر در نظریه کنشگر - شبکه نام برد و گفت: این عاملان و اشیاء نقش میانجیگری را بازی می‌کنند. همه چیز در این نظریه ارزش صفر و یک ندارد بلکه ما با طیفی خاکستری مواجهیم که ارزشها در آن فازی هستند و چنین است که در کار و بار علم‌ورزی و پژوهشهای اجتماعی و فرهنگی، هم محتوا وجود دارد و هم ابزار، هم دانشگاه و هم جامعه، هم نظریه و هم کاربست نظریه، هم مفهوم و هم زمینه، هم معنا و هم پی‌رنگ معنا، هم عاملیت و هم ساختار و هم معرفت و هم سیاست.

فراستخواه با تأکید بر اینکه علم هم اکتشاف است و هم اکتساب، تصریح کرد: علم رنگین‌کمانی از زندگی اینجایی و اکنونی و انضمامی است. علم هم هنجار است و هم بی‌هنجاری، هم ضابطه و هم رابطه، هم حقیقت و هم منفعت، هم نشریه و هم پشتیبانی علمی، هم نهادهای علمی و هم نهادهای مدنی و هم فضای آکادمیک و هم حوزه عمومی.

وی یادآور شد: کنشگران علمی باید بتوانند با حضور در فضاهای حاشیه‌ای و حوزه عمومی، مسائل علمی را ببینند و به آنها بپردازند. بنابراین داستان علم و اکتشاف فقط از قهرمانهای ناب علمی، دود چراغ خوردن و فضیلتهای ناب برنمی‌آید. شبکه علم‌ورزی از خلال بحبوحه ترجمه‌گری، چرخش زبانی، فرآیند مجاب‌سازی و اقتاع متقابل پیش می رود و در نتیجه پس از آن است که یک مسئله، در قالب مسئله‌ای پژوهشی صورت‌بندی می‌شود.

عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در پایان گفت: در این نظریه در نهایت به مرحله‌ای می‌رسیم که به آن ثبت گفته می‌شود و در آن مذاکرات و تعاملات به نتیجه می‌رسند. بدین ترتیب در افق این نظریه علم دیگر از نوع گفتن حرفهای ناب به جامعه نیست بلکه از نوع شنیدن حرفهای جامعه نیز هست.