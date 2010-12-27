آزمون "خلاقیت و نوآوری" در بین کتابداران خوزستانی برگزار شد

رحیم فضیلت پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: این آزمون در دو مرحله به صورت حضوری و هماهنگی در سراسر استان برگزار شد.

وی ادامه داد: طبق سند چشم انداز نهاد کتابخانه های عمومی کشور در افق 1404 کتابخانه ها را کتابخانه هایی پژوهش محور، نوآور، خلاق و بهرمند در مشارکت نخبگان و فرزانگان و رشد دهنده روحیه خلاقیت و نوآوری در جامعه ترسیم کرده است.



مدیر کل نهاد کتابخانه های عمومی خوزستان با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه جامعه مطلوب اسلام جامعه ای است که در آن، گنجینه های فکر و ذهن انسانها که گرانبهاترین ثروت ملی هر جامعه ای است استخراج و به کار گرفته شود، گفت: برای نیل به این هدف باید کتابخانه ها خود از سویی خلاق و نوآور باشند و از سوی دیگر کاربرانشان را به سوی خلاقیت و نوآوری بیشتر سوق دهند.



فضیلت پور همچنین خاطرنشان کرد: بیش از 70 درصد کتابخانه ‌های عمومی خوزستان با روشهای اصولی و علمی شبکه گذاری و مکانیزه شده‌اند.



مدیر کل کتابخانه های عمومی استان خوزستان تصریح کرد: هم اکنون 95 درصد کتابخانه ‌های عمومی استان مجهز به تجهیزات رایانه ای چون رایانه، چاپگر و اسکنر هستند و در بیش از 120 کتابخانه نرم ‌افزار نمایه کتابداری نصب شده است.



وی با اشاره به جایگاه تجهیزات رایانه ‌ای و کتابخانه ‌ای در برنامه‌ ریزی راهبردی این اداره کل افزود: ایجاد وب‌ سایت و روزآمدسازی آن، ارایه خدمات مرجع الکترونیکی "از کتابدار بپرس"، دستیابی به سایتهای مفید و معرفی و تهیه خلاصه‌ ای از کتابهای مجموعه کتابخانه در برنامه راهبردی گنجانده شده همچنین درنظر داریم خدمت‌ رسانی به اعضا را از طریق پیام کوتاه و تلفن ساماندهی کنیم.



به گفته مدیر کل نهادکتابخانه های عمومی استان خوزستان، بررسی و شناسایی تجهیزات مورد نیاز کتابخانه در زمان حال، شناسایی نیازهای آتی کتابخانه با توجه به ایجاد بخشهای تخصصی مختلف و زیبا‌سازی و معماری داخلی در این برنامه ‌ریزی گنجانده شده است.



فضیلت پور تصرح کرد: همچنین برای توسعه زیربنای کتابخانه با استفاده از فضاهای بلااستفاده و تغییر کاربری فضاها و یا جابجایی آنها برنامه ‌ریزی شده است.