مردم داروهای تقلبی نخرند/ ثبت کد سه بعدی بر روی داروها و مکملها

محمود اعلایی در گفتگو با مهر گفت: با امضای تفاهم نامه ای میان وزارت بازرگانی و اتحادیه واردکنندگان داروی کشور، سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران (تولید کنندگان دارو) و اتحادیه واردکنندگان مکملهای غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران، شبکه دارویی کشور تحت پوشش بارکد دو بعدی طرح شبنم قرار گرفت.

مدیرعامل شرکت خدمات انفورماتیک راهبر وزارت بازرگانی افزود: موضوع این تفاهم‌نامه، انجام تعهدات و پیگیری‌های لازم و اجرای طرح بررسی اصالت داروها و مکمل‌های غذایی، رژیمی، ویتامینی و گیاهی ایران اعم از تولید داخل و یا وارداتی با رعایت ضوابط و دستورالعمل‌ها و نظارت عالی وزارت بهداشت است.

وی تصریح کرد: بر این اساس تمامی وارد کنندگان و تولید کنندگان داروی کشور شامل این طرح شده و از این پس خواهند توانست بر روی اقلام دارویی خود، بارکد دوبعدی را الصاق نمایند؛ ضمن اینکه مصرف‌کنندگان دارو نیز در سراسر کشور می‌توانند با استعلام بارکد دوبعدی الصاق شده بر روی داروها از طریق تلفن همراه، از اصالت و سلامت داروی خریداری شده اطمینان حاصل نمایند.

اعلایی گفت: با اجرای این طرح از قاچاق و واردات غیر رسمی داروهای گران قیمت و ورود داروهای تقلبی جلوگیری شده و مردم می توانند در هر زمان و مکان، داروهای مورد تائید وزارت بهداشت که بر روی آنها بارکد دوبعدی الصاق می شود را با استفاده از تلفن همراه دوربین دار، رویت نموده و با ارسال پیامک به سامانه شبنم، از اصالت داروی خود مطلع شوند.

وی یکی از راهکارهای ناامن کردن شبکه توزیع کالاهای قاچاق را استفاده از بارکد دو بعدی دانست و تصریح کرد: بر اساس این طرح، هر کالا باید کددار شود و شناسه ای داشته باشد که ظرفیت بالایی دارد تا انواع اطلاعات را بتوان بر روی آن ذخیره و رمزگذاری کرد، از سوی دیگر، این بارکد به راحتی از سوی هر فردی قابل رمزگشایی نیست.

اعلایی اظهارداشت: مردم با در اختیار داشتن تلفن همراه دوربین دار و دانلود رایگان این نرم افزار از سایت سامانه شبکه بازرسی و نظارت مردمی می توانند کالاهای اصل و غیر اصل، قاچاق و رسمی را به راحتی تشخیص دهند و اگر بارکد دوبعدی از سوی آنها قابل شناسایی نبود، مراتب را به بازرسی و نظارت اصناف اطلاع دهند تا با متخلف و توزیع کننده کالای غیر‌اصل برخورد شود.