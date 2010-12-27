حماسه 9 دی انقلاب اسلامی را در مقابل توطئه های دشمن بیمه کرد

حجت الاسلام محمد شریف شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، اظهار داشت: فتنه گران قصد داشتند که با حمایت دولت های بیگانه و حرمت شکنی روز عاشورا ارزش های دینی مردم را تضعیف کنند که نه تنها این توطئه ها کارساز نشد بلکه خروش میلیونی مردم در این روز جمهوری اسلامی ایران را برای همیشه در مقابل دسیسه های دشمن بیمه کرد.

وی عنوان کرد: حضور عظیم ملت ایران در راهپیمایی نهم دی ماه اعلام انزجار امت خداجوی و ولایتمدار ایران اسلامی و پاسخ قاطع به تمام فتنه گران بود و این حماسه برای همیشه به برگ زرین دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی تبدیل شد و نباید اجازه داد که از اذهان عمومی پاک شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان بیان داشت: حرمت شکنی عده ای آشوب طلب و فتنه گر در روز عاشورا نه تنها موجب تضعیف اعتقادات مذهبی مردم نشد بلکه علاقه و اعتقاد قلبی و ارادت ملت مسلمان و ولایی ایران اسلامی را به نسبت به اهلف بیت (ع) بیش از پیش عمیق تر کرد.

حجت الاسلام شریفی دشمنان نظام را عامل تحریک فتنه گران در حوادث روز عاشورا عنوان کرد و گفت: مردم ایران اسلامی با حماسه آفرینی 9 دی و اعلام حمایت قاطع از آرمان های انقلاب اسلامی و پیروی از دستورات رهبر معظم انقلاب، دشمنان نظام را بیشتر از هر دوره دیگری مایوس کردند.

وی افزود: گرچه واقعه عاشورای سال 88 حادثه ای تلخ و ناگوار بود ولی از نظر دستاوردها و عبرت ها آموزنده بود و در واقع قصد و نیت کسانی را که به صورت پنهانی برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی توطئه چینی کرده بودند، برای همگان آشکار ساخت.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کردستان در پایان با تاکید بر لزوم درس آموزی از حوادث و اتفاقات بیان داشت: فتنه 88 تلنگری بود تا برای همیشه با بصیرت و هوشیاری در میان تمامی اقشار جامعه مراقب تمامی توطئه ها و دسیسه های دشمن برای ضربه زدن به نظام اسلامی باشیم.