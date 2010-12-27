پاسخ محکم حماس به صهیونیستها/ سازمان ملل مسئول حمله احتمالی به غزه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الرایه قطر امروز در مقاله ای با عنوان "اسرائیل با آتش بازی می کند" می نویسد: پر واضح است که اسرائیل با آتش بازی می کند و درصدد دامن زدن به مشکلات نوارغزه است تا از این طریق راهی برای کاهش فشارهای بین المللی بر خود بعد از به بن بست رسیدن روند صلح باشد و همچنین درصدد آن است تا مانع هر گونه تحرک سیاسی فلسطینی ها در سطح بین الملل برای به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطین با مرزهای 1967 نیز شود.

الرایه درادامه خاطر نشان می سازد: تنها بعد از چند ساعت از اعلام جنبش حماس مبنی بر ادامه آرامش در نوارغزه هواپیماهای اسرائیلی به این منطقه در محاصره یورش برده که این موضوع گردان های عزالدین قسام شاخه نظامی جنبش حماس را به برگزاری کنفرانسی مطبوعاتی کشاند و در آن اعلام کرد که هیچ آرامشی در نوارغزه با توجه به حملات صهیونیست ها وجود ندارد.

این روزنامه قطری همچنین می افزاید: با وجود محاصره زمینی، دریایی و هوایی نوارغزه و ادامه بمباران ها و یورش ها به این منطقه که ملت فلسطین را هدف قرار می دهد اما جنبش حماس و مقاومت فلسطین با خویشتنداری به شکلی کاملا مسئولانه به حملات صهیونیست ها پاسخ می دهند تا ملت فلسطین از ویرانی های جنگی جدید درامان بمانند.

ملت فلسطین همچنان از آثار جنگ ویرانگر چند سال پیش علیه غزه در عذاب هستند و وعده های جامعه بین الملل به جوهری بر روی کاغذ باقی ماند و از این مرحله فراتر نرفت.

الرایه تاکید می کند: مسئولیت اخلاقی بزرگی بر دوش جامعه بین الملل وجود دارد چرا که نسبت به پاسخ دادن به تجاوزات رژیم صهیونیستی بر نوارغزه کارشکنی می کند و همچنین در بازسازی ویرانی های حملات صهیونیست ها هم شانه خالی می کند.

این روزنامه درپایان خاطر نشان می سازد: اگر جامعه بین الملل برای ممانعت از اشغالگران اسرائیلی در دامن زدن به شعله جنگ ها در منطقه خاورمیانه دست به کاری نزد بی هیچ تردیدی سازمان های بین المللی و به ویژه سازمان ملل متحد شریک جنایت جنگ احتمالی صهیونیست ها علیه مردم بیگناه غزه خواهد بود.