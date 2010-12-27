100 هزار نفر شهروند مریوانی از نعمت گاز طبیعی برخوردارند

محمد مهدی مهدوی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج، با اشاره به اینکه در حال حاضر 22 هزار و 500 خانوار معادل 100 هزار نفر جمعیت در شهر مرزی مریوان از نعمت گاز طبیعی برخوردار هستند، گفت: هم اکنون تنها سه هزار و 400 خانوار شامل 13 هزار و 600 نفر از جمعیت این شهر که عمدتا در سکونت گاه های غیررسمی زندگی می کنند، تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار ندارند.

وی با اشاره به اینکه شهر مرزی مریوان طبق آمار رسمی حدود 115 هزار نفر جمعیت دارد، افزود: اکنون به جز خانوار های ساکن در سکونت گاه های غیررسمی بقیه مردم ساکن در شهر مریوان تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار دارند .

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به اینکه خانوارهایی که فاقد گاز طبیعی هستند از کارت سوخت مایع شرکت پخش فرآورده های نفتی استفاده می کنند، گفت: اکنون کارت های سرگردان سوخت زیادی در بین مردم شهر مرزی مریوان وجود دارد که این مساله دال بر عدم پوشش این خانوارها از شبکه گاز طبیعی نیست.

مهدوی به ارائه طرحی مبنی بر ساماندهی کارت های سوخت مایع در میان خانوارهای فاقد شبکه گاز طبیعی اشاره کرد و بیان داشت: در راستای اجرای این طرح کارت های سوخت فعلی ابطال و مجددا به خانوارهای فاقد گاز طبیعی کالابرگ سوخت مایع اعطا می شود .

وی خاطرنشان کرد: در داخل شهر که تاسیسات گاز موجود است و خانوارها از شبکه گاز طبیعی بهره مندند کارت سوخت ارائه نمی شود و خانوارهای فاقد گاز که به هر دلیلی تاکنون از گاز طبیعی استفاده نکرده اند در این محدوده ها به شرکت گاز مراجعه و درخواست اشتراک گاز کنند.

مدیر عامل شرکت گاز استان کردستان همچنین به وضعیت شبکه گاز شهر کانی دینار در زندیکی شهر مریوان نیز اشاره کرد و یادآور شد: این شهر مجموعا شامل سه هزار خانوار است که در حال حاضر دو هزار و 203 خانوار آن از نعمت گاز طبیعی برخوردارند .

مهدوی گفت: همچنین دو پیمانکار در حال حاضر کار نصب انشعابات باقیمانده شهر کانی دینار و روستای سیف به تعداد 200 انشعاب و یک پیمانکار نیز انشعابات پراکنده شهر مریوان به تعداد 250 انشعاب را برعهده دارند .

مدیرعامل شرکت گاز استان کردستان با اشاره به اینکه در شهر مریوان 22 هزار و 500 خانوار تحت پوشش شبکه گاز طبیعی قرار دارد، گفت: یک هزار علمک نیز به تازگی نصب شده و در صورت مراجعه خانوارها تعداد خانوارهای بهره مند از گاز طبیعی این شهر به 25 هزار خانوار افزایش می یابد .