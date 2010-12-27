حسین تاجیک که در لیگ برتر چند باخت را مقابل رقبای جوان خود تجربه کرده است با بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: نمی‌خواهم توجیه کنم، سطح لیگ بالاست و جوانان جویای نام و مدعی سخت در حال تمرین هستند تا خود را به تیم ملی برسانند و این برای ما هم که در تلاش برای حفظ جایگاه خود در تیم ملی هستیم به نوعی محرک است و ایجاد انگیزه می کند.

وی ادامه داد: از ابتدای سال تاکنون در اردوهای تیم ملی، مسابقات قهرمانی آسیا، جام جهانی، انتخابی تیم ملی برای گوانگجو، بازیهای آسیایی و ستارگاه جهان حضور داشته ام، ولی سایر سنگین وزنهای حاضر در لیگ بدون حضور چنین برنامه هایی خود را برای لیگ آماده کرده اند. اکنون دوران افت خود را سپری می‌کنم.

تاجیک در بخش دیگری از سخنان خود گفت: مشکل دیگر من این است که در تیم ما من در وزن هشتم تنها هستم و ذخیره ندارم و در تمام بازیها من در ترکیب تیم قراردارم و زمانی برای استراحت نیست. البته به تیم خود تعهد دارم و با برنامه ریزی انجام شده ، تمرینات خود را آغاز کرده ام تا با رسیدن به آمادگی مطلوب دور برگشت این شکست ها را جبران کنم.

وی در پایان گفت: هدف من حضور در رقابتهای جهانی کره جنوبی و تبدیل مدال برنز دوره قبل به طلاست و باید خود را آماده کنم تا در رقابتهای انتخابی تیم ملی شرکت کرده و ابتدا جایگاه خود در تیم ملی را حفظ کنم وبعد زیر نظر مربیان تیم ملی برای کسب طلای جهان مبارزه کنم.