دهیاری های کردستان به سمت خودکفایی حرکت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، محمدرضا شاملی شامگاه یکشنبه در همایش بخشداران استان کردستان اظهار داشت: در حال حاضر بخش زیادی از هزینه های اجرایی و حتی حق و حقوق دهیاران در روستاهای استان کردستان توسط دولت پرداخت می شود که این شیوه متناسب با اهداف راه اندازی و تاسیس دهیاری ها نیست.

وی عنوان کرد: بخشداران باید ضمن برنامه ریزی های لازم و جلب مشارکت و همکاری مردم در راستای ساخت پروژه های عمرانی، زمینه را برای ایجاد درآمدهای پایدار و لازم برای دهیاری ها فراهم کنند که در این راستا دفتر امور روستایی استانداری به صورت ویژه در این بخش مشارکت خواهد داشت.

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کردستان خاطرنشان کرد: افزایش نظارت از سوی بخشداران و دهیاران بر روند ساخت و اجرای پروژه های مختلف عمرانی و تلاش برای رفع محدودیتها و کاستی های احتمالی از جمله دیگر مواردی است که باید در دستور کار قرار گیرد.

شاملی در بخش دیگری از سخنان خود بیان داشت: در راستای خدمت رسانی بهتر و جلب مشارکتهای مردم در راستای اجرای پروژه های مختلف عمرانی و خدماتی در روستاهای استان کردستان، 159 دهیاری جدید در مناطق روستایی این استان راه اندازی و فعالیت خود را آغاز خواهند کرد .

وی یادآور شد: با توجه به ایجاد و راه اندازی دهیاری در روستاهای پر جمعیت استان کردستان، استقبال و همکاری مردم مناسب بوده ولی باید با فرهنگسازی و جلب مشارکت هرچه بهتر مردم در راستای ارتقا وضعیت روستاهای دارای دهیار تلاش و جدیت بیشتری مورد توجه قرار گیرد .

مدیرکل دفتر امور روستایی استانداری کردستان افزود: طی چند سال اخیر تمامی روستاهای پر جمعیت استان کردستان که دارای بیش از 100 خانوار بودند، دهیاری راه اندازی و تاسیس شده است و در آذرماه سال جاری نیز تمامی روستاهای بالای 60 خانوار استان هم به صورت همزمان صاحب دهیار می شوند تا شمار روستاهای دارای دهیاری در این استان به 600 روستا برسد.

در جریان برگزاری همایش بخشداران استان، علاوه بر استاندار کردستان و معاون سیاسی و امنیتی وی، رئیس سازمان بازرگانی، مدیر شرکت پخش فرآورده های نفتی استان، مدیرکل دفتر امور روستایی و مدیرکل دفتر امور اجتماعی استانداری کردستان نیز حضور داشتند.