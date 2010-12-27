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۶ دی ۱۳۸۹، ۱۰:۰۸

نمایشگاه طراحی و نقاشی "رنگ خیال" در زنجان گشایش یافت

نمایشگاه طراحی و نقاشی "رنگ خیال" در زنجان گشایش یافت

زنجان - خبرگزاری مهر: آثار طراحی و نقاشی شیرین پرکاری در نمایشگاهی با عنوان "رنگ خیال" در نگارخانه فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان در معرض دید عموم قرار گرفت.

پرکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، آثار ارائه شده در نمایشگاه را در چهار سبک رئال، نیمه انتزاعی، انتزاعی و امپرسونیسم عنوان کرد و افزود: از تکنیکهای مداد رنگی، زغال، گچ، مداد و کنته نیز در خلق این آثار بهره برده است.

عضو خانه هنرهای تجسمی استان زنجان با اشاره به افزایش استقبال مردم از نمایشگاه، گفت: بازدید عموم به ویژه جوانان و دانش آموزان و چه افرادی که به صورت حرفه ای در این کار فعالیت دارند نسبت به دوره های گذشته افزایش یافته است.

پرکاری یادآور شد: این نمایشگاه روزهای دوم لغایت 9 دی ماه جاری در نگارخانه فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان و در ساعات 16 الی 19 برای بازیدی عموم برپاست.

وی اظهار داشت: این سومین نمایشگاه انفرادی بنده است و تاکنون پنج نمایشگاه به صورت انفرادی و جمعی برگزار کرده ام.

پرکاری با بیان اینکه وارد شدن به این رشته هنری علاقه واقعی را می طلبد، به علاقمندان رشته نقاشی و طراحی توصیه کرد که کسانی که بصورت حرفه ای و تجربی می خواهند این کار را انجام دهند، کارشان همراه باانجام مطالعات و کاملا ً اصولی باشد.

شیرین پرکاری فعالیت خود در رشته هنری طراحی و نقاشی را بصورت حرفه ای از سال 1378 آغاز کرده و قصد دارد در آینده نمایشگاه هایی نیز در سایر استان ها برگزار کند.

کد مطلب 1218382

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