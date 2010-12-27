نمایشگاه طراحی و نقاشی "رنگ خیال" در زنجان گشایش یافت

پرکاری در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان، آثار ارائه شده در نمایشگاه را در چهار سبک رئال، نیمه انتزاعی، انتزاعی و امپرسونیسم عنوان کرد و افزود: از تکنیکهای مداد رنگی، زغال، گچ، مداد و کنته نیز در خلق این آثار بهره برده است.

عضو خانه هنرهای تجسمی استان زنجان با اشاره به افزایش استقبال مردم از نمایشگاه، گفت: بازدید عموم به ویژه جوانان و دانش آموزان و چه افرادی که به صورت حرفه ای در این کار فعالیت دارند نسبت به دوره های گذشته افزایش یافته است.

پرکاری یادآور شد: این نمایشگاه روزهای دوم لغایت 9 دی ماه جاری در نگارخانه فرهنگسرای امام خمینی (ره) زنجان و در ساعات 16 الی 19 برای بازیدی عموم برپاست.

وی اظهار داشت: این سومین نمایشگاه انفرادی بنده است و تاکنون پنج نمایشگاه به صورت انفرادی و جمعی برگزار کرده ام.

پرکاری با بیان اینکه وارد شدن به این رشته هنری علاقه واقعی را می طلبد، به علاقمندان رشته نقاشی و طراحی توصیه کرد که کسانی که بصورت حرفه ای و تجربی می خواهند این کار را انجام دهند، کارشان همراه باانجام مطالعات و کاملا ً اصولی باشد.

شیرین پرکاری فعالیت خود در رشته هنری طراحی و نقاشی را بصورت حرفه ای از سال 1378 آغاز کرده و قصد دارد در آینده نمایشگاه هایی نیز در سایر استان ها برگزار کند.