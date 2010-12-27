حماسه 9 دیماه جلوه ای از ارادت مردم به ارزشهای دینی و رهبری بود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، حجت الاسلام علی دشتکی شامگاه شنبه در بیست و یکمین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی استان با بیان اینکه باید حماسه 9 دیماه در خاطره ها ثبت شود، اظهار داشت: باید همه مردم و به خصوص سخنرانان نسبت به تبیین توطئه های جریان فتنه در این روز اهتمام جدی نمایند.

حجت الاسلام دشتکی اظهار داشت: مردم ایران اسلامی هرجا احساس کنند که نظام مقدس جمهوری اسلامی نیاز به پشتیبانی دارد با حضور در صحنه ها پشتیبانی خود را از این نظام به منصه ظهور می رسانند.

وی با اشاره به اینکه باید در مراسمات 9دیماه نقش ولایت بی بدیل ولایت فقیه و رهبری امت اسلامی در حفظ استقلال و حفظ کشور برای عموم تبیین شود، خاطرنشان کرد: با مدیریت هوشمندانه مقام معظم رهبری فتنه سال گذشته خنثی شد و موجب ارتقاء بصیرت و اتحاد بیشتر مردم گردید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه انتخابات سال گذشته بی نظیرترین و سالم ترین انتخابات در طول تاریخ انقلاب اسلامی بود، تصریح کرد: در انتخابات سال گذشته دشمن و جبهه باطل با تناقص گویی درصدد برآمد تا این انتخابات را زیر سئوال ببرد و با توطئه هایی که انجام دادند در واقع به خود تیر خلاص زدند و مردم حماسی ایران اسلامی با حضور در همایش بزرگ حماسه 9 دیماه تمام ترفندهای دشمنان را نقش برآب کردند.

حجت الاسلام دشتکی خاطرنشان کرد: در عصر حاضر اندیشه های غربی دچار تناقص شده و کارایی لازم را ندارد و مردم جامعه ما با بصیرت و آگاهی و حضور در تمام صحنه ها توطئه های شوم دشمنان را نقش برآب کرده اند.

وی تأکید کرد: باید ابعاد گسترده دخالتهای بیگانگان در کشورمان برای مردم به صورت دقیق بیان شود زیرا دشمنان از اول انقلاب در صددند تا اصل مدیریت اسلامی را زیر سئوال ببرند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان گفت: باید موضوع فتنه و نفاق از دیدگاه نهج البلاغه و قرآن به طور دقیق توسط مبلغین و افراد تأثیرگذار فرهنگی و دینی و رسانه ها به مردم تبیین شود.

حجت الاسلام دشتکی با اشاره به برنامه های دهه آخر ماه صفر اظهار داشت: ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی استان از حرکتهای مردمی در اجرای برنامه های فرهنگی و دینی در مناسبتهای مذهبی حمایتهای لازم را به عمل می آورد و وظیفه این ستاد برنامه ریزی، نظارت و پشتیبانی از برنامه های فرهنگی و دینی است.

وی ادامه داد: برای دهه آخر صفر باید در هر شهرستانی یک برنامه محوری با محوریت زیارت از بعید برگزار شود و عمق بخشی به مفاهیم دینی و ایجاد بصیرت در دستور کار متولیان برنامه های فرهنگی قرار گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان زنجان با بیان اینکه در آستانه ماه محرم حدود 17 گردهمایی در سطح استان برگزار شد، گفت: در ماه محرم امسال هزار و 100 نفر مبلغ و روحانی برای بیان فلسفه و اهداف قیام امام حسین (ع) به مناطق مختلف استان اعزام شدند.

حجت الاسلام دشتکی برگزاری 120 گفتمان دینی در دهه محرم را از دیگر برنامه های اداره کل تبلیغات اسلامی زنجان برشمرد و افزود: در حدود سه هزار جلد کتاب نیز در راستای تغذیه فکری بین اقشار تأثیرگذار استان توزیع شد و مراکز جمعیتی و مساجد در برنامه ریزی ها مورد توجه و اولویت ستاد ساماندهی شئون فرهنگی مناسبتهای مذهبی استان بود.

وی خاطرنشان کرد: طی ارزیابی به عمل آمده از اماکن مذهبی حدود حدود 90 درصد عزاداری ها در مساجد شش در صد در تکایا و چهار درصد در منازل برگزار شده و 66 درصد این عزاداری ها از وجود سخنران بهره مند شده اند و بخش عمده این برنامه ها در محوریت قرآن برگزار شد.

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان زنجان یادآور شد: امسال آمار قابل مشاهده ای از انحرافات در سطح استان دیده نشد.